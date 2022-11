Criadas as primeiras máquinas vivas com células animais

O que acontece quando dois biólogos e dois especialistas em robótica se juntam num projeto? As possibilidades são várias, mas neste caso o resultado foi a criação das primeiras máquinas vivas. Apoiados pelo Departamento de Defesa norte-americano, Michael Levin, Douglas Blackiston, Josh Bongard e Sam Kriegman criaram organismos reprogramáveis a partir de células da pele e do coração de rãs-de-unhas-africanas.

Até criarem estas máquinas biológicas de meio milímetro, com algumas centenas de células, os cientistas usaram um supercomputador para simular milhares de agregados celulares de diferentes formas durante vários meses, de modo a tentarem prever o comportamento das mesmas. Partindo de milhares de configurações aleatórias dessas células, o algoritmo escolhe as mais adequadas para determinada tarefa predeterminada. Já conseguiram que se movessem numa direção específica determinada pelos cientistas. Pode parecer pouco, mas há grandes expectativas quanto às suas aplicações futuras.

