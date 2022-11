Quatro feridos em rixa na Mouraria

Uma rixa na noite deste sábado entre 40 pessoas no bairro da Mouraria, em Lisboa, fez pelo menos quatro feridos. Dois por arma branca e dois por arma de fogo. De acordo com fonte da PSP, duas das vítimas foram atacadas com uma arma branca (uma com um golpe na cabeça) e outras duas foram feridas com uma arma de fogo.

No local encontra-se a PSP e ambulâncias no INEM para acudir aos feridos.

De acordo com o presidente da comunidade islâmica do Bangladesh, na Mouraria, Rana Taslim Uddin, trata-se de um conflito de longa duração que já existia desde o ano passado entre alguns membros da comunidade bangali, sendo que em setembro de 2019 já teriam havido atos de violência entre estes dois grupos. "Este conflito, de forma alguma envolve a nossa mesquita ou organização religiosa", frisa.

Assim, e de acordo com este líder religioso, não se tratou de uma rixa derivada de uma eleição de um líder religioso, como o Expresso chegou a adiantar. "As últimas eleições referentes à escolha de um presidente da comunidade islâmica teriam sido em 2017", informa ainda Rana Taslim Uddin.

Até ao momento a PSP não efectuou qualquer detenção.

[notícia atualizada às 13h45]