Cuidadores informais: A lei ainda não dá a mão a quem cuida

Carla Caixinha morde o filho por amor. É a melhor maneira de acalmar os espasmos. Todos os dias aprende um pouco mais sobre como cuidar de Marcos, o filho de nove anos que nasceu com paralisia cerebral. O ato é carregado de carinho e funciona imediatamente. Marcos acalma-se e esboça um sorriso. Depois de Carla dar à luz, os médicos disseram-lhe que o filho iria morrer. E se não morresse, ela iria desejar que isso acontecesse. Depois de cinco anos como mãe a tempo inteiro, viu-se obrigada a procurar trabalho. Já teve vários, todos com um denominador comum: fazia sempre o horário noturno, saía de casa quando os outros se preparavam para dormir, de dia tinha de cuidar do filho.

Hoje Carla trabalha à noite num hospital em Portimão. Ganha o salário mínimo, a que junta os €108 que recebe todos os meses da Segurança Social (o valor do subsídio de assistência a terceira pessoa), e o abono do filho. “Não dá nem para as fraldas”, lamenta. Precisa de duas cadeiras para o Marcos e, apesar da urgência, não tem dinheiro para as comprar. Felizmente, nos últimos meses o apoio tem sido maior, graças à criação da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI), da qual Carla é sócia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.