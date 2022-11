Morte de Carlos Amaral Dias. INEM reconhece “situações anómalas” e remete relatório ao MP

O INEM reconhece “situações anómalas” na morte do psicanalista Carlos Amaral Dias, em Lisboa, a 3 de dezembro, e, em comunicado enviado às redações esta sexta-feira, adianta que vai remeter o relatório final ao Ministério Público, para eventuais acusações.

O instituto de emergência médica avança que uma das situações se refere ao facto de "durante cerca de uma hora, o CODU e o Dispositivo Integrado e Permanente de Emergência Pré-Hospitalar de Lisboa (DIPEPH) não terem recebido qualquer informação sobre a ocorrência".

Por isso, o conselho diretivo do INEM determina ainda a instauração de "processos disciplinares comuns a dois trabalhadores" e de "dois processos de contraordenação à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França (AHBVB)", um deles por incumprimento do decreto-lei que estabelece as regras a que se encontra sujeita a prática de actos de desfibrilhação automática externa, e outro por incumprimento do Regulamento do Transporte de Doentes.

Para além do Ministério Público, o relatório final será ainda enviado à Inspeção Geral das Atividades em Saúde, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e ao Ministério da Saúde.

INEM anuncia reforço do controlo sobre as atividades de transporte de doentes

Ainda no comunicado, o INEM anuncia que vai reforçar o controlo sobre “as atividades de transporte de doentes e de DAE (Desfibrilhação Automática Externa)”, realizando mais “ações de fiscalização e auditoria a estes processos”. A oferta formativa destinada aos Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa será “reforçada”. Estas medidas, acrescenta a nota, “serão implementadas sem prejuízo de medidas adicionais que, entretanto, as várias entidades a quem o INEM remeteu cópia do Relatório Final determinem no âmbito das suas competências específicas”.

O INEM salienta ainda que “esta ocorrência é uma exceção aos cuidados que o Instituto e os seus parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) garantem aos mais de três milhares de vítimas de acidente e de doença súbita que são assistidas diariamente” e reafirma “o seu compromisso e motivação, bem como dos seus profissionais, para prestar cuidados de emergência médica pré-hospitalares aos(às) cidadãos(ãs) que deles vierem a precisar”. “Todos(as) podem confiar no Sistema Integrado de Emergência Médica do nosso país que, 24/24 horas, 365 dias por ano, assegura uma resposta de inquestionável qualidade”, garante.