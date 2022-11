Detidos cinco suspeitos da morte de Giovani

Cinco pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento na morte de Luís Giovani Rodrigues, o jovem cabo-verdiano de 21 anos que foi agredido durante a madrugada de 21 de dezembro e que viria a morrer no último dia do ano. De acordo com o comunicado divulgado esta sexta-feira pela Polícia Judiciária, as detenções aconteceram após a realização de “buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos.”

“Na sequência desta ação operacional, envolvendo investigadores e peritos da Polícia Judiciária, foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes”, pode ler-se na nota enviada às redações. Os detidos vão ser presentes a juiz para interrogatório e “aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas”.

A investigação está a ser conduzida pela PJ em articulação com o Ministério Público de Bragança.

Giovani chegou a Portugal em outubro para estudar Design de Jogos Digitais e morreu a 31 de dezembro de 2019 após um internamento na sequência de uma agressão. O jovem nascido em Mosteiros, na Ilha do Fogo, foi agredido na madrugada de 21 de dezembro depois de uma saída com os amigos. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram-no inconsciente e com um hematoma na testa.

Após a agressão, o jovem foi levado para a unidade de saúde de Bragança mas devido à fragilidade do seu estado de saúde foi transferido para o Hospital de Santo António, no Porto. O pai de Giovani encontra-se em Portugal em casa de um primo a viver na região do Porto.

O jovem estudava no campus de Mirandela mas vivia em Bragança com dois amigos, também cabo-verdianos: Elton e Jailson. Deveria ficar na cidade pelo menos três anos, o tempo mínimo necessário para completar a licenciatura. “Entrou no âmbito de um protocolo que temos com a Câmara de Mosteiros - tal como temos com várias outras autarquias cabo-verdianas. Candidatou-se e foi selecionado. Tinha o estatuto de estudante internacional e estava perfeitamente integrado, adaptado e muito satisfeito com o curso”, explicava ao Expresso Orlando Rodrigues, diretor do Politécnico de Bragança.