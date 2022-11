Prisão preventiva para mãe de menor que agrediu juíza e procuradora do Tribunal de Família de Matosinhos

O Juízo de Instrução Criminal do Porto terminou, esta quinta-feira, o interrogatório judicial da arguida detida, esta quarta-feira, no Palácio de Justiça de Matosinhos na sequência de ofensas à integridade física contra uma juiz e uma magistrada do Ministério Público. A mãe da criança que se exaltou e agrediu uma juíza e a procuradora do Ministério Público durante uma audiência de regulação de poder maternal do filho menor, a viver com os avós, está “fortemente indiciada a prática de um crime de coação contra órgão constitucional”, punido com pena de prisão de um a oito anos, e de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, sancionado com pena de prisão até quatro anos.

O tribunal entendeu que “o comportamento da arguida é extremamente grave, altamente censurável, atingindo um dos pilares da democracia, os tribunais, como Órgão de Soberania a quem incumbe a administração da justiça em nome do povo e a realização do Estado de Direito”, refere em comunicado o gabinete de apoio do juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, juiz desembargador José António Rodrigues da Cunha.

A atitude da arguida foi considerada “especialmente desvaliosa”, avança o comunicado, que descreve em pormenor o teor das agressões da arguida: “Desferiu um murro na face, atingindo as zonas do nariz e da boca da juiz de direito, agarrou e atirou um candeeiro à mesma, como agarrou a secretária levantando-a, inclinando-a em direção da juiz de direito, desorganizando todos os objetos de trabalho que estavam em cima da mesma”.

O tribunal adianta ainda que a mãe do menor “agarrou e apertou o pescoço da magistrada do MP, que se encontrava presente à diligência, magoando-a”, atitude que “não pode deixar de ser fortemente censurável”. Para além dos factos fortemente indiciados, correm contra a arguida vários processos por crimes cometidos contra a integridade física de terceiros.

A opção pela medida de coação mais dura foi também justificada pela publicitação que já foi dada à situação e ao enfoque público que vem sendo dado a situações de agressão a profissionais que exercem funções públicas. “A arguida fica sujeita à medida de prisão preventiva, que foi aplicada por se verificar em concreto perigo de continuação da atividade criminosa e de perturbação grave da ordem e da tranquilidade públicas”, adianta a nota judicial.