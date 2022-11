Ex-funcionário de seguradora faz greve de fome. “Só vou sair daqui quando forem apuradas responsabilidades ou quando perder as forças”

fotografia cedida ao expresso

Há várias razões para Diogo Camilo Costa, de 44 anos, estar a fazer greve de fome desde segunda-feira à porta de várias instâncias judiciais em Lisboa, mas a principal tem que ver com o facto de o procurador do Ministério Público que ficara responsável pelo seu caso “ter deixado passar o prazo” para a apresentação de um recurso a contestar a decisão do Tribunal do Trabalho de Lisboa relativamente ao seu despedimento por justa causa da empresa onde trabalhava, em 2017. “Fiquei surpreendido com a sentença e falei com o procurador do Ministério Público que me representava manifestando a minha vontade de interpor um recurso, mas acabei por não conseguir fazê-lo porque o procurador deixou passar o prazo, por erro seu. Erro esse que, de resto, sempre se recusou a assumir formalmente”, explica ao Expresso.

Meses depois deste episódio, Diogo Camilo Costa diz ter solicitado ao tribunal uma cópia do seu processo de despedimento e percebido, através da leitura de uma das atas do julgamento, que o seu anterior advogado, que deixara de o representar a meio do processo, “tinha confessado” os factos alegados pela empresa, a Cares-Companhia de Seguros, S.A. para o despedimento, apesar de saber que o seu cliente “os tinha contestado frontalmente” e de não ter “poderes para tal”.

Esta descoberta fê-lo apresentar outro recurso, designado recurso extraordinário de revisão (apresentado quando uma decisão já transitou em julgado mas pretende-se que seja novamente apreciada através de um novo julgamento), que lhe foi negado por ter passado o prazo para a apresentação, embora Diogo Costa garanta “não ter sido notificado sobre os prazos”.

Sem saber mais o que fazer, decidiu apresentar, “há cerca de um mês”, um recurso no Tribunal Constitucional para que o processo seja novamente apreciado, e é à espera de uma resposta deste tribunal que se encontra atualmente. Diz terem sido cometidos “erros grosseiros” por “vários profissionais do Direito” — incluindo o advogado que fez uma “confissão” sem autorização ou consentimento para tal e o procurador que “deixou passar o prazo para a apresentação do recurso” — e não vai desistir enquanto “não forem abertos inquéritos no sentido de apurar responsabilidades”, isto se não “perder as forças entretanto”. Diogo Camilo Costa encontra-se nesta quinta-feira à porta da Ordem dos Advogados — já esteve no Tribunal Constitucional, em Lisboa, na Procuradoria-Geral da República e no Conselho Superior de Magistratura, cumprindo assim a sua intenção de fazer uma “greve de fome em formato de Via Sacra”.

Advogado nega versão de Diogo Costa

Ao Expresso, o advogado de quem Diogo Costa fala, Augusto Praça, que é advogado do SINAPSA (Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins) e dirigente da CGTP, esclarece desde logo ter intervido no processo “na qualidade de advogado que presta apoio jurídico aos sócios do sindicato” e ter sido substituído a meio do processo por “decisão do seu cliente”. Quanto à questão da confissão, nega tê-lo feito, afirmando que “os factos confessados resultaram dos documentos da nota de culpa e da resposta à nota de culpa”, querendo com isto dizer que eram factos do conhecimento do seu cliente.

Antes de ser despedido uma segunda vez da empresa, Diogo Camilo Costa já o tinha sido em 2007. Nesta ocasião, a empresa, diz, “queria que assinasse um novo contrato com efeitos retroativos a essa data e com uma empresa de trabalho temporário”, algo que recusou “por considerar ilegal e, assim, tratar-se de um despedimento sem justa causa, até porque já era trabalhador dos quadros da empresa”. Em 2010, terá sido decidido em tribunal que a Cares-Companhia de Seguros, S.A., que na altura fazia parte do grupo Caixa Geral de Depósitos (foi vendida depois, tal como a companhia de seguros Fidelidade, à empresa chinesa Fosun, em 2014) deveria integrá-lo de novo, mas a reintegração não foi tão simples assim, diz. “A empresa impediu a minha integração a 13 de abril de 2011, tendo esta só acontecido no dia 18 de abril de 2011”.

No entanto, continua, “mantiveram-se os problemas laborais, bem como a oposição à reintegração e negação do direito de férias”. Em 2015, é instaurado um processo disciplinar contra Diogo Costa, que viria a resultar então no despedimento por justa causa dois anos depois. Diogo Costa diz ter sido despedido por utilizar “um endereço de e-mail atribuído a órgãos de estrutura e para o contacto com clientes e fornecedores para tratar dos seus assuntos pessoais”, mas o despacho da sentença, a que o Expresso teve acesso, fala em “violação dos deveres de obediência, zelo e diligência, respeito e urbanidade, com a hierarquia e os colegas de trabalho, e ainda, de lealdade”. Despacho este para o qual remeteu aliás, a Fidelidade, quando contactada pelo Expresso para se pronunciar sobre o assunto. “Conforme foi reconhecido por sentença judicial proferida pelo Tribunal de Trabalho, transitada em julgado, os ilícitos praticados pelo Trabalhador, provados no processo disciplinar, foram de tal modo graves e culposos que constituíram justa causa de despedimento”, referiu fonte da empresa.