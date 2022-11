O que é preciso saber sobre o vírus chinês sem nome: os riscos, os cuidados e como Portugal está preparado

A notícia do aparecimento de um novo vírus num mercado de peixe e marisco em Wuhan, uma cidade no centro da China, causou alarme internacional. Ainda estão frescas as memórias sobre o SARS e do MERS, outros dois coronavírus. Ambos surgidos já no presente século, provocaram um número elevado de mortes antes de finalmente serem controlados. O novo vírus, que por enquanto não tem nome mas provoca sintomas familiares como febre e dificuldades de respiração e já levou a dezenas de pneumonias, não parece ter o mesmo potencial de matar. Das pessoas infetadas já confirmadas, uma morreu e era alguém que já se encontrava gravemente enfraquecido por outras doenças. Em mais de 700 pessoas que tiveram contacto com os doentes, incluindo profissionais de saúde, nenhuma parece ter sido contaminada. No entanto, a possibilidade de transmissão limitada dentro de famílias não está descartada e esta semana a Organização Mundial de Saúde avisou os hospitais de todo o mundo que o novo vírus pode espalhar-se – um receio potenciado pela enorme deslocação de pessoas que vão acompanhar as celebrações do Ano Novo chinês até 25 de janeiro. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde referiu esta quarta-feira que não existem motivos para alarme. O Expresso falou com Raquel Guiomar, que recomenda: “Sempre que alguém se dirija a um hospital ou um consultório médico e tenha uma infeção respiratória, deve referir se fez alguma viagem recente, nomeadamente à China, onde foram identificados os casos deste vírus”.

