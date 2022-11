Cartão bancário contactless irá funcionar como título de transporte no Metro e eléctricos do Porto

No segundo trimestre de 2020 será possível viajar nos transportes públicos do Porto utilizando o cartão bancário contactless, que funciona como meio de pagamento com leitura por aproximação e sem ter de introduzir PIN. O utilizador apenas terá de passar o cartão nas máquinas de validação automática para iniciar viagem de elétrico da STPC ou Metro, sistema que arrancará, a partir de 1 de abril, numa fase-piloto, apenas na linha do Metro do Aeroporto (E) e carros elétricos, os mais frequentados por clientes estrangeiros e ocasionais.

Esta nova funcionalidade irá evoluir posteriormente para toda a rede de transportes Andante, universalidade que só acontecerá “no início do próximo ano”, apurou o Expresso junto da empresa Metro do Porto. O projeto inovador, que alia os Transportes Intermodais do Porto (TIP), a Visa e a Unicre, permitirá que o cartão contactless de débito ou de crédito passe a ser uma alternativa ao cartão ou títulos Andante, contribuindo para melhorar a acessibilidade aos transportes públicos no Grande Porto.

Com o lançamento da solução contactless nos transportes públicos, pioneira em Portugal, o Porto irá integrar uma lista crescente das principais cidades do mundo, como Londres, Singapura, Rio de Janeiro e Nova Iorque, onde este sistema de pagamento inovador já é utilizado. “Os objetivos deste projeto centram-se essencialmente na simplificação da experiência de utilização dos transportes públicos, importante especialmente para turistas e clientes ocasionais, bem como na implementação de soluções de bilhética ambientalmente sustentáveis” afirma, Tiago Braga, presidente do TIP.

“O ponto central da criação de uma cidade próspera e bem-sucedida é a sua capacidade de movimentar as pessoas de maneira rápida e eficiente. À medida que as nossas cidades crescem, alcançar esse objetivo é um dos maiores desafios do nosso tempo. Na Visa, temos orgulho em trazer as soluções da Cybersource na nossa parceria com o TIP e estamos fortemente empenhados no projeto de forma a posicionar o Porto entre as cidades-líderes mundiais que permitem pagamentos contactless nos transportes públicos”, refere, em comunicado, Anne Head, vice presidente da Consumer Experience, Visa.

A Redunicre é a rede responsável pela aceitação dos pagamentos com cartão contactless na rede de transportes públicos do Porto, operação que permite o pagamento da viagem com os cartões dos principais sistemas de pagamento internacionais. “Acreditamos que este projeto inovador será o início da mudança de paradigma do sector em Portugal e que em breve será alargado a toda a rede de transportes públicos das principais cidades do país”, destaca Tiago Oom, Diretor da Redunicre.