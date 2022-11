Atrasos, “preconceitos”, “interferência desproporcionada”. Os casos em que o Estado português falhou

Num balanço apresentado há um ano, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) referia ter analisado um total de 345 processos contra o Estado português (entre 1959 e 2018), tendo em mais de 75% dos casos (262) sido tomada uma decisão desfavorável a Portugal. O país viria a ser condenado em novos processos em 2018 e 2019, com o caso mais recente a ser conhecido esta terça-feira, envolvendo uma queixa da família de uma das vítimas das praxes no Meco.

A estatística, claramente desequilibrada, reflete uma situação que esta quarta-feira o novo bastonário da Ordem dos Advogados considerou “preocupante”. À margem da cerimónia em que tomou posse, Luís Menezes Leitão referiu que tem havido um “excessivo número de condenações do Estado português no âmbito do TEDH e que isso é uma situação que a todos deve preocupar”.

Sem querer comentar casos concretos, Menezes Leitão lembrou que Portugal subscreveu a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e que por isso deve garantir uma justiça num prazo razoável e uma justiça eficiente e eficaz. “Temos que ter em especial atenção a jurisprudência do TEDH no nosso ordenamento interno para que não venham a ocorrer situações que prejudiquem a imagem da nossa justiça a nível internacional”, sublinhou.

Dez anos para uma habilitação de herdeiros

Olhando para as várias condenações, há falhas no sistema judiciário português que as deliberações do TEDH continuam a apontar. Talvez não tenha sido por acaso que a primeira queixa a dar entrada em Estrasburgo (analisada em 1984) tenha sido o caso Guincho, referente a um atraso num processo civil. Nesse e no seguinte, relativo também a um atraso na administração da Justiça, concluiu o Tribunal ter existido violação do artigo 6º - que começa por declarar que “qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial”.

Sobram exemplos. Em julho de 2017, o TEDH condenou Portugal a pagar uma indemnização de 7400 euros a um homem, cuja queixa dizia respeito a um processo de habilitação de herdeiros em que uma das partes já tinha morrido. O caso teve início no Tribunal de Torres Novas, a 16 de fevereiro de 2004, e passaram mais de dez anos até ficar concluído.

O balanço apresentado em 2019 pelo TEDH determinava precisamente como a principal violação apontada a Portugal a demora excessiva da justiça portuguesa (somavam-se 143 casos até 2018), seguindo-se a violação do direito à proteção da propriedade (47) e do direito a um recurso efetivo (43).

Fechavam a lista os processos em que o TEDH deu como provadas violações no direito a um julgamento justo (37) e à liberdade de expressão (24)

Filhos retirados para adoção, uma decisão “ilegal”

Nesta contabilidade está incluído o processo em que Portugal foi condenado por ter violado os direitos humanos no caso de Liliana Melo. A mãe a quem a justiça mandou retirar, em 2012, sete filhos para adoção, viu – quatro anos depois – o TEDH considerar que fora posto em causa o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que consagra o “direito ao respeito pela vida privada e familiar”.

A decisão do Tribunal de Sintra, depois confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, foi considerada ilegal, com o TEDH a instar as autoridades a reexaminarem o caso.

Numa avaliação particularmente dura, entendeu o Tribunal de Estrasburgo, entre outros aspetos, que a decisão em relação às crianças não fora “apropriada”, por ser contrária “aos melhores interesses” dos irmãos, que acabaram em instituições de acolhimento distintas. Os tribunais portugueses falharam ainda por não ter feito “uma avaliação psicológica independente, que analisasse se a mãe tinha maturidade e capacidade para criar os filhos”, foi deliberado.

Outros casos, todos concluídos em 2017, envolveram queixas de natureza distinta. Numa delas Portugal foi condenado a pagar uma multa de 5710 euros, dada a decisão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de reduzir a indemnização de uma vítima de negligência médica, por considerar que a sexualidade é menos relevante para mulheres acima dos 50 anos.

A multa, por violação dos artigos 8º e 14º (proibição de discriminação), acrescida das despesas com o processo, veio com um sublinhado: Acordão do STA “demonstra os preconceitos” que prevalecem no sistema judiciário português, podia ler-se.

Meses antes, outra condenação para o Estado português envolveu a morte de um homem de 35 anos, com problemas mentais. O paciente fugiu do Hospital Sobral Cid, em Coimbra, onde estava internado e suicidou-se, atravessando uma linha de comboio. Depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra e de o STA terem considerado que o controlo permanente do doente equivaleria a invadir a sua privacidade, o TEDH contrariou tal interpretação, fixando uma indemnização de 26 mil euros, a pagar pelo Estado português aos familiares da vítima.

Indemnização a Paulo Pedroso

Em junho 2018, Portugal foi alvo de um outro ‘puxão de orelhas’ pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, sob a forma de uma indemnização a pagar a Paulo Pedroso (no valor de 68.555 euros), após uma queixa apresentada pelo antigo ministro socialista.

Pedroso exigia uma indemnização por ter sido detido preventivamente sem indícios suficientes no âmbito de uma investigação dirigida pelo Ministério Público no âmbito de alegados casos de pedofilia na Casa Pia. Segundo a decisão então proferida pelo TEDH, no momento da detenção do ex-ministro “não havia suspeitas plausíveis de abuso sexual porque não tinha sido identificado pessoalmente” pelas vítimas, nem as razões apresentadas para a sua detenção foram “relevantes” ou “suficientes”.

Mais recente é uma deliberação relativa ao tratamento degradante e desumano infligido a Daniel Andrei Petrescu em duas cadeias, durante o cumprimento de sete anos de prisão. A condenação foi dada a conhecer em dezembro de 2019, numa decisão tomada por unanimidade.

Os juízes do TEDH concluíram que foram cometidas várias violações do artigo 3, (proibição de tratamento desumano e degradante) da Convenção Europeia do Direitos Humanos, na forma como o cidadão romeno foi tratado numa cadeia em Lisboa e posteriormente na cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola. Além do pagamento de 15 mil euros por “danos não pecuniários”, ao Estado português foi recomendado adotar medidas que assegurem que os presos tenham dignas condições de prisão, compatíveis com os direitos humanos.

Entre as condenações a Portugal por violação ao direito liberdade de expressão contam-se a de um caso em que dois advogados criticaram declarações escritas de uma juíza em sentença judicial, onde esta - a propósito dos arguidos, de etnia cigana - falava em “pessoas mal vistas socialmente, marginais, traiçoeiras, integralmente subsídio-dependentes”. Ambos os advogados foram condenados pela justiça portuguesa devido às suas declarações, mas o TEDH considerou que os “motivos” invocados pela justiça portuguesa para justificar as condenações dos advogados “não eram nem pertinentes, nem suficientes, nem correspondiam a qualquer necessidade social imperiosa”.

“A interferência foi portanto desproporcionada e não era necessária numa sociedade democrática”, conclui o TEDH, condenando Portugal a pagar um total de quase 28 mil euros, entre indemnizações e custas.