34 milhões de euros para capacitar três institutos de oncologia

O investimento na Saúde é uma das grandes prioridades deste Governo. €941 milhões é o montante destinado para capacitar e colmatar as lacunas que teimam em persistir no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Mas quanto desse investimento será direcionado para definir uma estratégia nacional para o cancro?

Para responder a esta pergunta e esclarecer quais devem ser as prioridades para a oncologia em Portugal, António Sales, Secretário de Estado da Saúde, Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ana Raimundo, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, e Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, marcaram presença esta noite num debate televisivo integrado no projeto "Tenho Cancro. E Depois", que junta SIC Notícias e do Expresso, em colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, e com o apoio da Novartis e da Médis.

Apesar de ainda não ser quantificável, nesta fase, o montante exato que vai ser alocado ao cancro, o secretário de estado da Saúde, António Sales, garante que “cerca €34 milhões já estão destinados à capacitação dos três institutos portugueses de oncologia (Lisboa, Coimbra e Porto)” e que cerca de €16,6 milhões “serão investidos em aceleradores lineares em vários pontos do país”. Dos 8 mil e 400 profissionais de saúde que serão contratados nos próximos dois anos, o secretário de estado assume que “alguns deles serão alocados à área do cancro, em função das necessidades que surgirem”.

António Sales chamou ainda a atenção para o facto de o cancro ser a prioridade, na área da saúde, para a atual comissária europeia. Sendo que em 2021 Portugal irá presidir o Conselho da União Europeia, o secretário de estado vê aqui uma “janela de oportunidade” para o país, no sentido de este acompanhar e estar a par de tudo o que de melhor se faz na Europa na área.

Ana Raimundo, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, põe a tónica no investimento em investigação clínica. “O que se investe em investigação básica é superior ao que se investe em investigação clínica. Será necessário investir mais na segunda, criando estruturas que permitam o bom funcionamento de todos os passos inerentes a um ensaio clínico”.

Para Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), um dos focos de investimento deve ser a prevenção. “Em Portugal e na Europa, 2% a 3% do orçamento é para prevenção. Mas quanto mais investirmos nesta área, promovendo hábitos de vida saudáveis junto de públicos-alvo, como é o caso das escolas, menos dinheiro se gastará em tratamentos”.

Já Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, considera que “tendo em conta o orçamento que há para este ano existe uma obrigatoriedade de organizar o sistema de forma mais eficaz”, não descuidando a “criação de estruturas de apoio ao doente”, visto que os números de novos casos e sobreviventes de cancro continuam a crescer.