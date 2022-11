O que vai argumentar o ex-diretor da Judiciária Militar ao juiz Carlos Alexandre

É um dos principais arguidos no intrincado processo de Tancos. O coronel Luís Vieira dirigia a Polícia Judiciária Militar (PJM) durante o roubo e posterior achamento do arsenal de guerra e foi acusado pelo MP de liderar a missão ilegal de recuparação das armas. Chegou a ficar em prisão preventiva no presídio de Tomar logo no início da “Operação Húbris”, liderada pela unidade de contra-terrorismo da PJ, mas acabou por ser libertado cinco meses depois.

Esta terça-feira de manhã, o militar acusado de cinco crimes, entre eles o de associação criminosa, vai ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre, no Tribunal de Monsanto.

De acordo com o requerimento de abertura de instrução apresentado pela defesa, Luís Vieira vai tentar colocar em xeque a tese dos procuradores do Departamento Central de Instrução e Ação Penal (DCIAP) bem como as versões de outros arguidos do caso.

Sobre a operação ilegal de entrega das armas entre a PJM e a GNR de Loulé com João Paulino — alegado líder do assalto do realizado a 28 de junho de 2017 e informador da Judiciária Militar — Luís Vieira nega qualquer tipo de responsabilidades. Afirma que, como diretor-geral da PJM não tinha competências na área de investigação, nem “nunca teve intervenção direta” nessa operação, “porque a tática, isto é, os procedimentos de investigação a adotar, é dos chefes das equipas de investigação e a sua coordenação do diretor da investigação criminal.” Por outras palavras, “desconhecia os pormenores para reaver o material de guerra”.

O militar revela que conhecia “genericamente” a existência de um informador e tinha a noção de que “havia que ganhar a confiança do mesmo”. Mas alega que “nada foi prometido” a João Paulino, pelo menos com a sua autorização.

Nega ainda que a PJM soubesse que João Paulino tenha feito parte do assalto aos paióis de Tancos. Aponta por isso o dedo à PJ que nessa altura já teria conhecimento do papel central de Paulino no furto [soube-o através do seu informador Paulo “Fechaduras” Lemos] não tendo partilhado essa informação com o Judiciária Militar [que nessa altura julgava que “Fechaduras” era o homem por detrás do furto e que Paulino era um mero informador]: “Se tivesse havido partilha de informação com a PJM, o furto teria sido prevenido ou muito provavelmente a investigação corrido de modo mais célere.”

Ainda acerca do achamento das armas num baldio da Chamusca, quatro meses depois do furto, é taxativo: “As circunstâncias concretas em que o material de guerra apareceu naquele local não foi do seu conhecimento. Nem foi por determinação sua.”

Memorando, que memorando?

Há um outro ponto que deverá ser frisado pela defesa de Luís Vieira esta terça-feira no “Ticão”. O coronel deverá contradizer o major Vasco Brazão, então inspetor-chefe da PJM, com quem Vieira se deslocou a 20 de outubro ao gabinete de Azeredo Lopes no Ministério da Defesa, logo após o aparecimento do arsenal roubado.

“Os documentos entregues ao tenente-general Martins Pereira, chefe de gabinete do ministro da Defesa, foram o relatório de piquete e a fita do tempo, não tendo sido entregue com o seu conhecimento nenhum “memorando” não identificado”, pode ler-se no documento da defesa. Luís Vieira diz não acreditar que o memorando que acabou por fazer cair Azeredo tenha sido entregue nessa data ou nesse momento “apesar das informações de Vasco Brazão e do chefe de gabinete do ministro da Defesa, tenente-general Martins Pereira”.

Ainda segundo Luís Vieira, todos os documentos entregues e contactos mantidos com Azeredo ou com o seu chefe de gabinete nada tinham a ver com “a putativa encenação ou acordo de recuperação do material de guerra” e apenas com a questão do “despacho ilegal do MP” que retirou à PJM a competência da investigação ao furto das armas de Tancos. “O MP pretende transformar em atos conspirativos quaisquer contactos do arguido com a tutela, no exercício do seu cargo de diretor-geral”, critica.

Terrorismo, que terrorismo?

Rui Baleizão e Manuel Fernando Ferrador, advogados do coronel Luís Vieira, refutam também a tese de que o assalto tenha ocorrido com o propósito de virem a ser cometidos crimes terroristas ou que o material furtado iria para organizações terroristas ou jiadistas.

Para a defesa, as referências no processo à ETA ou ao IRA servem apenas para “reforçar a ideia de imputação de crime de terrorismo”. Sobre a primeira, não haverá provas de contactos com operacionais bascos, apesar desta organização terrorista ser referida entre os assaltantes com o intuito de escoarem o material. Já a referência aos terroristas irlandeses, tratar-se-ia apenas de uma história de cobertura para uma operação secreta da PJ com o seu informador Paulo “Fechaduras” Lemos com vista a recuperar as armas, não existindo na realidade qualquer elemento do IRA.

Luís Vieira já pediu a inclusão nos autos daquela da ação encoberta da Polícia Judiciária. E na última semana, o juiz Carlos Alexandre fez-lhe a vontade, juntando ao processo essas operações da Judiciária civil num ficheiro intitulado “Apenso Confidencial”.

Esta terça-feira, a defesa vai pedir por isso que Luís Vieira não seja pronunciado, ou seja, que não vá a julgamento e que a acusação seja declarada nula.