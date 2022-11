Receita da taxa turística no Porto quase duplicou em 2019

A Câmara do Porto angariou em 2019 mais de €15,1 milhões de receita de taxa turística, valor que não contabiliza ainda a cobrança do mês de dezembro. A taxa cobrada aos visitantes que pernoitam na Invicta entrou em vigor na cidade em março de 2018, ano em que a receita global ultrapassou os € 8,8 milhões.

O valor do crescimento da taxa turística foi revelado esta segunda-feira por Ricardo Valente, vereador com o pelouro da Economia, Turismo e Comércio, em reunião pública do executivo municipal. De acordo com vereador independente, o maior volume da receita continua a ser obtido em empreendimentos hoteleiros (mais de 38%), a que se seguem as receitas provenientes de unidades de AL (35%) e 27,4% das dormidas em Airbnb.

O montante arrecadado em 2018 e 2019 “veio provar que o Porto estava certo quando optou por fixar em €2 por noite a taxa turística, valor que acabou por ser acompanhado também nas cidades de Lisboa e Coimbra”, afirmou Rui Moreira, que considera o valor não só razoável como passível de aumento. Apesar do sucesso da opção, Ricardo Valente anunciou que o regulamento de aplicação da taxa turística vai ser ligeiramente alterado, alargando a isenção de duas para três pessoas quando as dormidas na cidade são justificadas por razões de tratamentos médicos.

“Até agora estavam isentos o paciente e um acompanhante, mas a nossa proposta é de estender o não pagamento de taxa a um segundo familiar ou cuidador”, avançou o vereador.

A vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, defendeu que, no âmbito da revisão em curso, a isenção de taxa para os menores de 13 anos fosse alargada até aos 16 anos, proposta que não foi acolhida pela maioria independente. Já a vereação socialista preconizou que a aplicação de isenções deveria ser extensível a quem visita a cidade por razões de formação, situação que Ricardo Valente diz estar acautelada para os estudantes dado a cobrança de taxa turística ser limitada a um máximo de sete dias de permanência no Porto.

A alteração ao regulamento é justificada, sobretudo, com a necessidade de reforçar os poderes de fiscalização aos empreendimentos hoteleiros e de atuação em relação ao “exercício de atividade turística não registada”. Segundo Ricardo Valente, é preciso alargar as visitas de fiscais aos locais, nomeadamente aos que apresentam rácios anormais de isenções. “Um rácio de 205 de isenção é pouco fiável”, diz, frisando que as contraordenações mais pesadas e que podem ir até aos €40 mil estão previstas para os casos de atividade turística ilegal.