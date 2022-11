Vai nascer no Japão a primeira cidade-laboratório

No espaço de uma antiga fábrica na cidade japonesa de Susono, junto ao monte Fuji, vai começar a ser construído o ‘modelo perfeito’ da cidade do futuro, a que será dado o nome de Woven City (cidade entrelaçada ou interligada). Tudo estará conectado, só haverá carros autónomos, mobilidade partilhada, materiais de construção sustentáveis e um ecossistema totalmente livre de carbono e poluição. O plano é da Toyota, que quer pôr 2 mil pessoas a viver nesta cidade e que vai lançar a primeira pedra no início de 2021, segundo a empresa anunciou esta semana durante a CES 2020, a maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas.

O plano para esta cidade prevê que todos os edifícios estejam ligados a uma rede de distribuição subterrânea de entrega de compras em casa, operada por robôs autónomos, que irão distribuir os produtos necessários. Mas a ideia é ir mais longe: serão os sensores instalados nas habitações que irão detetar o que está em falta. Neste momento, até já há muitos eletrodomésticos inteligentes no mercado que disponibilizam este tipo de assistência automática e que poderão no futuro estender-se a outro tipo de sensores que monitorizem a saúde dos proprietários, uma funcionalidade útil em socie­dades tão envelhecidas como a japonesa.

