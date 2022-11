A nova década: Conheça as seis forças que estão a mudar o mundo

1

O mundo vai estar cada vez mais povoado, pelo menos até perto de 2100, mas também mais urbano e mais envelhecido. Em 2030, a população deverá ter subido para 8,5 mil milhões — mais mil milhões do que hoje. Alguns cenários apontam para um pico do crescimento populacional precisamente em 2030. Os idosos (com mais de 65 anos) chegarão a mil milhões em 2030, mais 300 milhões do que atualmente. Então representarão 13% da população mundial e a pressão sobre os sistemas de saúde e de pensões será muito elevada. Os países com populações jovens (com uma média de 25 anos ou menos de idade), que atualmente são 80, cairão para 50 em 2030. Dois terços da população mundial viverão em cidades. Serão quase meia centena as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, mas apenas uma, Paris, na Europa. Um grupo de 40 áreas metropolitanas cruzarão dois ou mesmo três países contíguos.

