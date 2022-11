Uma Revista especial para ler e ouvir este sábado

A primeira de duas edições especiais da Revista do Expresso que lançam um olhar sobre a próxima década, a publicar este sábado, terá vários conteúdos para ouvir. Clara Ferreira Alves, Tolentino Mendonça, Pedro Mexia, Luís Pedro Nunes e o Comendador Marques de Correia leram as suas habituais crónicas para os leitores do Expresso, o mesmo acontecendo com Cristina Ferreira, uma das cronistas convidadas desta edição, o escritor Bruno Vieira Amaral, que assina a rúbrica Déjà Vu, e Nuno Galopim, autor de Planetário.

Também os grandes temas da revista, sobre assuntos como o aquecimento global, o futuro da democracia ou as ameaças de uma economia assente no turismo, serão lidos por duas vozes da SIC: Joaquim Franco e Joana Nabais.

As duas edições especiais da Revista, a publicar este sábado e no próximo, assinalam o 47º aniversário do Expresso e olham para o mundo na próxima década. Terão 124 páginas cada.

Ouça, em baixo, Tolentino de Mendonça a interpretar a sua crónica "A Arrábida". E, a partir deste sábado, ouça a revista em www.expresso.pt, ou nas plataformas de distribuição como Soundcloud, iTunes ou Spotify, onde basta pesquisar por "Revista do Expresso".