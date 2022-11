“Que se faça Justiça”: em Portugal e em Cabo Verde gritou-se por Giovani

“Isto é sobre a morte de um jovem de 21 anos.” Isto foi sobre Giovani. Isto foi sobre Luis Giovani Rodrigues, cabo-verdiano que há pouco mais de dois meses chegou a Bragança para estudar e que morreu depois de ter sido agredido durante a madrugada. E “isto” foram manifestações em várias cidades do país, uma homenagem que se estendeu a Cabo Verde, onde junto à embaixada de Portugal na Praia os ânimos se exaltaram e onde a polícia nacional chegou mesmo a ter de intervir.

“As autoridades policiais cabo-verdianas foram impecáveis na proteção das instalações diplomáticas”, elogiou fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Expresso, sublinhando que “não se registrou nenhum incidente sério” nem qualquer tipo de danos apesar da homenagem ter terminado com alguma tensão. “Entoram palavras de ordem como ‘Justiça para Giovani’ e a pressão habitual neste tipo de ajuntamentos”, acrescenta. A situação foi controlada entretanto pela polícia.

Entre gritos de “Não ao racismo” e “Queremos justiça para o Giovani”, Portugal esteve na mira das críticas. “Vemos uma falta de zelo das autoridades portuguesas e não só, mesmo das nossas autoridades cabo-verdianas também, na abordagem da questão”, dizia Cleidir Dias, um dos cerca de 500 manifestantes nesta que foi uma das maiores manifestações de sempre na Cidade da Praia. O trânsito teve de ser cortado e, aparentemente surpreendida pela dimensão, a Polícia Nacional teve de chamar reforços para conter em algumas zonas a progressão do protesto.

Para este sábado estavam agendadas várias manifestações de homenagem ao jovem cabo-verdiano e também contra a “forma como o caso tem sido seguido”. Em Lisboa e em entrevista à SIC, um dos participantes explicava assim porque tinha ido ao Terreiro do Paço gritar por Giovani e erguer cartazes pelo fim da violência: “Isto é sobre a morte de um jovem de 21 anos que veio para Portugal atrás de um sonho. Era um jovem calmo, um exemplo de filho e estudante. E em segundo lugar é para mostrar a indignação pela forma como trataram o assunto.”

Na capital, centenas de pessoas juntaram-se na vigília do Terreiro do Paço. Vestiam t-shirts brancas com a fotografia do jovem e na mão tinham panfletos onde se podia ler #justiçaparaogiovani. Descreve a agência Lusa que se juntaram à frente da estátua de D. José I, onde foi colocada uma tarja: “Contra o Racismo do Estado, Punição dos Crimes Racistas”. Fizeram um círculo, pousaram flores e acenderam velas. E depois fizeram silêncio.

Nos folhetos que distribuíram foi impressa a letra de uma morna feita de forma a homenagear o jovem que, escrita em crioulo, fala da morte, de sentimentos, tristeza e sofrimento. Muitos eram os jovens com bandeiras de Cabo Verde. Às palavras da organização que pediam calma a todos para que a vigília em homenagem ao jovem corresse de forma pacífica, as pessoas que se encontravam na praça respondiam com palmas.

“Esta marcha tem por intuito demonstrar a indignação perante a violência que vitimou o nosso colega, solidariedade e homenagem a Luís Giovani”, pode ler-se na mensagem que acompanhou a convocatória para a vigília organizada pelos Caloiros de CV, colegas do jovem, e difundida através da rede social Facebook.

Também em Bragança, onde Giovani estudava e vivia desde outubro, uma faixa com o seu nome segurada por várias entidades locais encabeçou a marcha silenciosa de homenagem.

Dezenas de pessoas saíram do Instituto Politécnico de Bragança numa iniciativa que o presidente da instituição considerou ser de “solidariedade para com a família” num “momento muito difícil, e todo o povo Cabo Verdiano”. “Neste momento em que estes valores são postos em causa queremos dizer que a nossa comunidade é uma comunidade pacífica, que estes atos são absolutamente excecionais e não são a regra e, sem hesitações queremos afirmar esses valores”, frisou Orlando Rodrigues.

Aos alunos e a à comunidade académica, juntaram-se também alguns residentes na cidade.

“Acho muito triste, devíamos ser todos irmãos, unidos, ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém”, dizia Lília Fernandes, de 73 anos. Vários autarcas e políticos da região juntaram-se à iniciativa com o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, a manifestar “pesar pelo que aconteceu” e a desejar que a marcha sirva para mostrar que “a comunidade brigantina é pacífica, acolhedora e que isto não passa de um ato isolado”.

Em Paris, mais de uma centena de pessoas também se deslocaram até à embaixada portuguesa. Além da manifestação, encenaram a morte de Giovani de forma simbólica. “Estamos aqui para dizer que o povo cabo-verdiano em Portugal, em Cabo Verde e no mundo inteiro está ciente dos seus direitos e deveres e que achamos que a forma como foi tratado o caso não foi natural e normal. Estamos indignados. O mínimo que se espera é que se faça justiça”, afirmou Isabel Borges Voltine, uma das organizadoras da manifestação, em declarações à Agência Lusa.

Também em Londres, no Reino Unido, várias dezenas de pessoas juntaram-se durante a tarde junto do consulado de Portugal, segurando rosas e balões brancos e bandeiras de Cabo Verde. Levavam cartazes, onde se podia ler “Eu sou Giovani” ou “Queremos justiça”.

Giovani morreu no último dia do ano, após um internamento na sequência de uma agressão. Chegou a Portugal em outubro para estudar Design de Jogos Digitais, deveria ficar em Bragança pelo menos três anos. Nascido em Mosteiros, na Ilha do Fogo, foi agredido na madrugada de 21 de dezembro depois de uma saída com os amigos. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram-no inconsciente e com um hematoma na testa.