Centenas de pessoas esperam na praia pelos navios e lanchas do Exército que prometeram vir buscá-las por mar. As fotografias mostram crianças com máscaras de mergulho fora de água, porque o fumo arde e faz chorar os olhos. Pelo menos 27 mortes já foram confirmadas nos piores fogos de sempre na Austrália e várias pessoas estão desaparecidas. Os políticos australianos não parecem afinados com a crescente onda de protestos que começa a definir o ativismo ambiental na Austrália. Entre alguns ambientalistas, como David Ritter, CEO da Greenpeace Austrália e Pacífico, resta a esperança de que estes fogos possam ser o “momento Chernobyl” da Austrália — aquele ponto em que, como disse Mikhail Gorbatchov, “o sistema [soviético] como o conhecíamos tornou-se insustentável”.

