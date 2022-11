Mais de 6 mil alunos receberam bolsas para estudar no interior

Cátia, de 20 anos, natural de Braga, não esconde as reservas que tinha em relação a uma mudança para um meio mais pequeno. Mas era Medicina que queria tirar desde pequena e as médias de acesso obrigavam-na a fazer outras opções que não ficar na sua cidade de residência. Entre as hipóteses ao alcance das suas notas estavam Lisboa, Coimbra e Covilhã. Comparou cursos e optou pela Universidade da Beira Interior (UBI), em primeiro lugar pelo ensino “mais prático” que oferecia. Mas, além dessa vantagem, não via muito mais: “Achava que ia ser um bocado ‘seca’ mudar para uma cidade muito pequenina como a Covilhã [cerca de 50 mil habitantes]. E havia ainda a questão dos custos da deslocação.”

Hoje, dois anos depois, o discurso é o oposto: “A Covilhã é o melhor sítio para estudar. É uma cidade muito acolhedora. Pensava que não ia gostar por ser pequena, mas foi o contrário. Gosto da proximidade com as pessoas, que são muito queridas com os estudantes. E é muito bonito ter a serra ao lado.”

