Frans Timmermans: “Lisboa será um exemplo para o resto do mundo”

A partir deste sábado e até final do ano, Lisboa ergue o galardão de Capital Verde Europeia 2020. E para Frans Timmermans, vice-presidente da Comissão Europeia, a capital portuguesa merece erguer esta bandeira. Segundo o político e diplomata holandês, que é um apaixonado pela cidade, “Lisboa é especial” e, diz, “se conseguir liderar o movimento para tornar as cidades mais verdes, com transportes públicos mais limpos ou melhor gestão dos resíduos e da água será um exemplo para o resto do mundo”.

O Expresso falou com o político que lidera o processo do Pacto Ecológico Europeu (Green Deal) na manhã deste sábado, num dos maiores telhados verdes da Europa, que cobre a Fábrica da Água de Alcântara. Esta estrutura passou de mera estação de tratamento de águas residuais (ETAR) a fábrica que transforma a água de esgoto em água reutilizável para rega de jardins e lavagem de ruas, como já acontece no espaço público na zona ribeirinha, entre o Cais do Sodré e Ribeira das Naus, por exemplo. Lisboa tornou-se na 4ª cidade do mundo mais eficiente em termos de uso da água, com as perdas na rede a baixarem de 24%, em 2005, para 7,9%, em 2013. Desde então, a CML conseguiu reduzir em 50% o consumo municipal de água da rede. O objetivo é chegar a 2025 com a rede de reutilização de águas residuais a cobrir cerca de 30% da cidade e poupar 25% de água através de um programa de eficiência hídrica.

Questionado sobre se é preciso acenar com um prémio para que as cidades passem a ter uma agenda mais sustentável, Timmermans, considera que “é um encorajamento e que “Lisboa tem razão para estar orgulhosa”. E reforça: “Basta lembrar como ainda há cinco anos Portugal enfrentava uma crise difícil e rapidamente seguiu em frente”.

Fã da mobilidade em bicicleta aponta a evolução das ciclovias e do número de pessoas a circula nestes modos suaves pela cidade e aplaude “o grande apoio social para combater as alterações climáticas em Portugal”. Entre 2008 e 2018 criaram-se 90 km de ciclovias no concelho de Lisboa e o objetivo é ter 200 km até 2021. Existem 700 bicicletas Gira partilhadas por 15 mil ‘ciclistas’ com passe anual ativo, que já acumularam 2,4 milhões de viagens. A estas juntam-se 6000 bicicletas e trotinetas partilhadas geridas por seis operadores, que somam 13.500 viagens por dia. Espera-se que sete em cada dez viagens sejam feitas em transportes públicos ou nestes modos ativos.

“Com os desafios que temos pela frente relacionados com as alterações climáticas, as cidades precisam de se preparar para um futuro mais limpo, com menos carros e mais bicicletas a funcionar e Lisboa está a liderar esse caminho”, sublinha o político holandês.

Depois da Fábrica da Água, Frans Timmermans assistiu à inauguração da exposição do Oceanário de Lisboa «ONE - O Mar como nunca o sentiu» — uma instalação da artista portuguesa Maya Almeida com imagens filmadas exclusivamente no mar de Portugal. Depois seguiu num autocarro elétrico para o Parque Eduardo VII, para participar na cerimónia de passagem do galardão de Oslo para Lisboa Capital Verde Europeia 2020

(A entrevista com Frans Timmermans será publicada na íntegra na próxima semana)