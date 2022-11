A nova década: O futuro do sexo está em todos nós, por Sayaka Murata

Sayaka Murata. Escritora e autora do livro "Uma questão de conveniência", que ganhou o Prémio Akutagawa, o galardão literário de maior prestígio no Japão

Muitas vezes imagino um futuro em que o sexo não existe. Muitas pessoas acham que isto é estranho, mas para mim é um mundo maravilhosamente nostálgico.

Quando era ainda uma criança, antes de conhecer a palavra “sexo” (que em japonês se escreve em linguagem katakana irregular e muitas vezes indica uma relação sexual entre sexos diferentes), o conceito não existia no meu mundo. Todos os dias ficava espantada com o meu próprio corpo. Lembro-me, quando tinha cerca de 3 anos, de explorar dentro de mim. Quando explorava determinados sítios, a água dentro de mim parecia que se transformava e borbulhava e depois, de repente, se evaporava por todos os poros. Isto teve um impacto profundo em mim. Dei o nome de “eppi” à minha estranha e maravilhosa descoberta, uma palavra inventada que me soava bonita e misteriosa. Tinha um som eletrónico que me parecia adequado ao que me fazia sentir.

