Temperatura do corpo humano está a baixar

A temperatura média do corpo humano diminuiu gradualmente ao longo do tempo, concluiu um estudo apresentado no site Interesting Engineering. Com base em milhares de registos de temperatura dos últimos 150 anos, os cientistas envolvidos no trabalho fizeram um gráfico linear e a variação mostra que a nossa temperatura desceu 1/20 de grau Fahrenheit por década.

O padrão de 98,6 graus Fahrenheit (37º C) foi estabelecido em 1851, valor que os cientistas de Stanford consideram estar desatualizado como referência para as pessoas em 2020.

O estudo recorreu a um conjunto de amostras de temperatura corporal nos Estados Unidos, com base em três grandes lotes de dados oficiais, recolhidos entre 1860 e 2017: estatísticas de exames periódicos de veteranos da União, entre 1860 e 1840; resultados dos exames nacionais de saúde e nutrição do início dos anos 1970; e dados incluídos na Stanford Translational Research, entre 2007 e 2017.

Calculada a temperatura corporal em comparação com os anos de nascimento, os investigadores concluíram que a temperatura corporal média em homens e mulheres diminuiu 0,05 graus Fahrenheit por década de nascimento.

Quanto à explicação para o facto, os cientistas afastam a possibilidade de a diferença resultar das técnicas de medição usadas e acreditam estarem em causa razões “fisiológicas”.

“O calor é um subproduto dos processos metabólicos”, pode ler-se, sendo esta a razão porque quase todos os animais de sangue quente têm temperaturas próximas, “apesar das grandes diferenças das condições ambientais”. A justificação encontrada recai na alteração do nível de inflamação entre os diferentes grupos populacionais.

Sendo a inflamação a resposta do sistema imunitário a uma variedade de agressões - bactérias, fungos, vírus, lesões na pele, etc - o calor é um dos principais sintomas de um processo inflamatório. Mas atualmente, lembra o estudo, as infeções bacterianas são tratadas com antibióticos e, mesmo as doenças de origem viral, como a bronquite, são combatidas com anti-inflamatórios, medicamentos que reduzem o calor extra do corpo quase de imediato.