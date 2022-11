Os portugueses adoram resoluções de Ano Novo. E a principal decisão para 2020 é...

“Viajar mais” é a principal resolução de Ano Novo para os portugueses, de acordo com uma sondagem realizada pela YouGov, uma empresa internacional de estudos de mercado. 56% dos 501 entrevistados colocaram esta resolução como a número um para 2020, quase ao mesmo nível de “fazer mais exercício” (55%) e “poupar dinheiro” (50%).

Aprender uma competência profissional (31%) ou um novo hobby (21%) são outras prioridades, que são depois especificadas pelo estudo: de entre as pessoas que manifestam pelo menos um destes interesses, 55% planeiam aprender um novo idioma, a mesma percentagem das que pretendem investir em atividades dedicadas ao desenvolvimento pessoal, como a meditação. A terceira área mais popular é o exercício físico, indicada por 54% dos entrevistados.

Quanto aos grupos etários, a decisão de viajar é maioritária entre os maiores de 55 anos, mas as gerações mais novas (18-34 anos) dão prioridade à poupança e os inquiridos entre os 35 e os 54 anos desejam em primeiro lugar fazer mais exercício.

Uma coisa é certa, os portugueses adoram fazer resoluções de Ano Novo: quase três quartos desta amostra fizeram-no em 2020 (74%). Mais surpreendente ainda pode ser o nível de cumprimento das promessas: a mesma percentagem, 74%, afirmou ter conseguido alcançar as metas delineadas.

youtube

A pesquisa feita pela YouGov para o YouTube – cujo trabalho de campo em Portugal foi realizado entre 21 de outubro e 1 de novembro – inclui treze países e nem todos optam pelas mesmas prioridades. Tal como em Portugal, franceses, russos e italianos têm como objetivo comum viajar mais. No Reino Unido, Alemanha, Espanha, Irlanda e Áustria é dada mais importância a fazer mais exercício. A poupança de dinheiro está no topo em países como Irlanda, Holanda, Bélgica, África do Sul, Rússia, França e Reino Unido.