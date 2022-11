Homicídio do triatleta. Dia de sentença no julgamento de Rosa Grilo

Esta sexta-feira à tarde vai ser conhecida no Tribunal de Loures a sentença a ser aplicada a Rosa Grilo, suspeita de assassinar o marido, o triatleta Luís Grilo, na madrugada de 16 de julho de 2018.

Em novembro, o Ministério Público (MP) pediu penas acima dos vinte anos de prisão para Rosa Grilo e António Joaquim, acusados do homicídio.

Nas alegações finais do julgamento, o procurador do MP, Raul Farias, defendeu perante o tribunal de júri (três juízes e quatro cidadãos nomeados para o efeito) penas acima dos 20 anos e meio de cadeia para os arguidos, sustentando que ambos planearam, delinearam e executaram um plano com vista a matar a vítima.

O procurador admitiu que não há provas periciais nem testemunhais contra António Joaquim, o amante de Rosa Grilo, sustentando, no entanto, que foi o arguido quem efetuou o único disparo que matou Luís Grilo, quando este se encontrava na sua casa nas Cachoeiras, (Vila Franca de Xira) baseando-se apenas nas declarações da arguida Rosa Grilo.

O procurador justifica esta conclusão com o facto de a arguida "não saber disparar" uma arma e também por "desconhecer como é que o marido foi morto", pois esta afirmou ter ouvido dois tiros quando a autópsia confirma que Luís Grilo foi morto com um disparo apenas.

António Joaquim, o amante de Rosa Grilo e alegado cúmplice no crime, foi no entanto libertado um mês depois, a 6 de dezembro, depois de três meses em prisão preventiva. O tribunal considerou ilegal a manutenção desta medida, após a produção de prova em julgamento.

O procurador Raul Farias pediu a nulidade do despacho que ordenou a libertação de António Joaquim, por violação do contraditório e por falta de fundamentação. Mas o tribunal rejeitou o requerimento do MP.

Ainda em dezembro, o coletivo de juízes negou o pedido de libertação apresentado pela defesa de Rosa Grilo, que aguardou em prisão preventiva até à leitura do acórdão, esta sexta-feira. A mulher é acusada de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

O móbil do crime

O homicídio de Luís Grilo foi planeado durante sete longas semanas e teve como móbil meio milhão de euros e a vontade de dois amantes em assumirem uma relação extra-conjugal.

O MP e a brigada de homicídios da PJ que investigou o caso acreditam que o triatleta foi morto a tiro e à pancada a mais de 160 quilómetros do local onde foi encontrado, na casa onde morava com a mulher, Rosa Grilo. A acusação diz que a relação entre ambos era amarga e que já nem dormiam na mesma cama. O autor material do disparo terá sido António Joaquim, um funcionário judicial do Campus da Justiça de Lisboa que mantinha uma relação extraconjugal com a agora viúva.

Rosa Grilo alegou que o marido foi morto por uns angolanos com quem tinha negociado uns diamantes e garante que António Joaquim nem sequer estava no local do crime.

O funcionário judicial, que também está em prisão preventiva, nega qualquer intervenção na morte do triatleta, apesar de a PJ lhe ter apreendido a arma de fogo alegadamente usada no crime: uma pistola CZ 7.65mm legalizada e em seu nome.

Antes do julgamento, a defesa deste arguido apresentou um requerimento ao tribunal para a sua libertação alegando que os testes de balística demonstram que a bala encontrada no crânio de Luís Grilo não pode ter sido disparada pela pistola do oficial de justiça.

Segundo a reconstituição feita pela PJ, desde 2015 que Rosa e António mantinham um caso amoroso que levou ao divórcio do funcionário do tribunal. O “aumento da intensidade” da relação e a “vontade de estarem juntos” levou o casal de amantes a “formularem o propósito de tirar a vida a Luís Grilo”. E ainda havia mais um pormenor: todos os seguros de vida e depósitos bancários de Luís Grilo garantiriam 500 mil euros à viúva, em especial se a morte resultasse de um acidente ligado à prática desportiva. Assim, e depois de sete semanas de planeamento — que incluíram uma visita ao local onde o corpo seria abandonado, a marcação antecipada de um fim de semana em Porto Covo e a compra de bilhetes para o festival de Vilar de Mouros — o dia 15 de agosto foi o escolhido para matar.

De acordo com a acusação do MP, por volta das 19h30 Rosa e António desligaram os telemóveis em simultâneo. Entre as 19h42 desse dia e as nove da manhã de 16 de agosto, Rosa abriu a porta a António e os dois dirigiram-se ao quarto de hóspedes do primeiro andar onde Luís dormia. O oficial de Justiça apontou a pistola e disparou atingindo a vítima do lado direito da cabeça. “Ato continuo, e por terem dúvidas se estaria morto, desferiram pancadas com um objeto contundente na face do ofendido, causando o afundamento do osso malar direito.” Puseram um saco do lixo na cabeça da vítima e “apertaram-no com uma corda” para evitar que o sangue salpicasse o chão. Despiram Luís Grilo, embrulharam o corpo num edredão e abandonaram-no a 160 quilómetros dali. Os telemóveis só foram novamente ligados na manhã do dia 16. O plano estava cumprido.

A acusação diz que Rosa se fez passar pelo marido e enviou mensagens por telemóvel aos amigos e a familiares a combinar jantares e a mandar mensagens de parabéns.

Na noite do dia 16, foi à GNR e denunciou o desaparecimento de Luís que, segundo ela, tinha saído de bicicleta para treinar. A história aguentou mais de um mês, até que o corpo foi encontrado com uma bala de 7.65 mm na cabeça. Segundo a acusação, a arma que a disparou foi encontrada pela PJ na casa de António Joaquim.