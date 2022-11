Corpo de Luís Giovani trasladado este sábado para Cabo Verde. Vigílias marcadas em várias cidades do país e da Europa

Um dia depois de cumpridas as formalidades de libertação junto do Instituto de Medicina Legal do Norte, o corpo de Luís Giovani Rodrigues foi, esta sexta-feira, trasladado para Lisboa, seguindo amanhã para a Ilha do Fogo, referiu ao Expresso o Consulado de Cabo Verde, no Porto. Nascido em Mosteiros, na Ilha do Fogo, o jovem estudante, de 21 anos, foi agredido na madrugada de 21 de dezembro, após uma saída com amigos, em Bragança. Transportado em coma para o Hospital de Santo António, no Porto, Luís Giovani viria a morrer no último dia de 2019, quatro meses depois de ter chegado a Portugal para estudar Design de Jogos Digitais no Instituto Politécnico de Bragança.

A autópsia foi inconclusiva e foram pedidos "exames complementares", avançou ao Expresso a assessoria do Ministério da Justiça. Em comunicado, a Direção Nacional da PSP refere, esta sexta-feira, que, na madrugada das agressões, quando os meios policiais chegaram ao local pelas 3h21, "não verificaram qualquer desordem no exterior do bar [Lagoa]", no centro de Bragança, onde apenas se encontravam "dois cidadãos", um dos quais informou os polícias que a vítima "teria sido agredida por um grupo de jovens, que já não se encontravam no local, não desejando qualquer tratamento hospitalar, nem procedimento criminal".

Com a descrição das caraterísticas dos alegados agressores, os agentes policiais, "de imediato", e recolhidas "todas as identificações e testemunhos", realizaram diligências pela cidade, na tentativa de localizar os suspeitos ou possíveis testemunhas. "Sem resultados", referiu esta sexta-feira a PSP, adiantando que foi outro meio policial em serviço de patrulha em Bragança a encontrar Luís Giovani "caído no solo e com um forte odor a álcool proveniente de vomitado no seu vestuário".

A Direção da PSP adianta que a vítima recebeu assistência médica do INEM, tendo sido transportada pela ambulância dos bombeiros locais para as urgências da Unidade Hospitalar de Bragança, que cerca das 6h00 contactou a PSP e informou que o jovem teria sido vítima de agressão, cuja identidade foi fornecida por amigos que compareceram no local. Ainda segundo a PSP nacional, foram os amigos de Giovani que informaram que o agredido "terá tido um desentendimento com um outro grupo de jovens, pelas 2h30, no interior de um outro bar, quando se preparavam para sair, mas que teria ficado sanado".

"Estes jovens informaram também que, quando da saída do bar, ocorreram agressões com um grupo de jovens de 15 a 20 anos, motivo pelo qual fugiram, desconhecendo para onde se teria deslocado o cidadão hospitalizado", acrescenta a nota da Direção Nacional, que garante que a PSP desenvolveu, "desde o primeiro momento", as diligências necessárias para a investigação dos factos, salvaguardando as imagens dos sistemas de video-vigilância e promovendo a recolha de testemunhos. Só após a morte de Luís Giovani, a PSP informou a Polícia Judiciária de Vila Real, que investiga as circunstâncias e causas do crime.

Ao que o Expresso apurou, nenhuma hipótese está posta de parte. “Está tudo em aberto. A PJ admite que tenha sido crime de ódio racial ou de motivo fútil”, diz fonte próxima da investigação. Até ao momento não há detidos.

Este sábado, estão marcadas marchas e vigílias de homenagem a Giovani em várias cidades do país e da Europa. Em Bragança, a marcha terá início pelas 15h00 entre o Politécnico e a Igreja da Sé de Bragança, onde o bispo José Cordeiro celebrará uma missa. Em Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Évora, Castelo Branco, Guarda, Covilhã e Braga estão também anunciadas marchas, bem como em várias ilhas de Cabo Verde, duas das quais na ilha-natal de Luís Giovani.

Na diáspora, estão previstas vigílias em Londres, Paris, Nice, Genebra, junto às Nações Unidas, e ainda homenagens no Luxemburgo, Espanha, Holanda.