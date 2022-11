Serviços prisionais abrem inquérito à morte de suspeito de terrorismo na cadeia de Monsanto

O marroquino Abdesselam Tazi, 65 anos, foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira, na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa. Ao Expresso, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou o óbito do recluso, condenado por terrorismo e detido preventivamente desde março de 2017, avançando que terá falecido de causas naturais. Foi aberto um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias.

"Hoje, dia 9 de janeiro de 2020, no decurso da abertura das celas, os elementos da vigilância do Estabelecimento Prisional de Monsanto, encontraram o recluso deitado na cama da sua cela individual, sem que desse sinais de vida. Foi imediatamente chamado o enfermeiro de serviço no Estabelecimento e ativado o INEM que veio a confirmar o óbito", explicam os serviços prisionais.

O corpo foi já encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal para a realização da autópsia, que determinará a causa da morte. "Como decorre do legalmente previsto foi chamado ao Estabelecimento Prisional o órgão de polícia criminal com competência na área geográfica do estabelecimento e feitas as comunicações às autoridades judiciais competentes. Internamente foi determinada a abertura de processo de inquérito", acrescenta a DGRSP.

Tazi recrutava em Portugal operacionais para o grupo radical Estado Islâmico (EI) e foi condenado em julho a doze anos de prisão por sete dos oito crimes de terrorismo de que estava acusado: Falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e quatro crimes de uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo. O tribunal apenas não provou o crime de adesão a organização terrorista internacional.

O advogado do marroquino, Lopes Guerreiro, recorreu na altura da sentença para o Tribunal da Relação de Lisboa, que estava a analisar o seu processo. O acórdão iria ser conhecido no próximo dia 22 de janeiro. "A morte extingue a responsabilidade e o procedimento criminal", explica ao Expresso o seu advogado Lopes Guerreiro.

Salário de 1600 para lutar pelo Daesh

As autoridades suspeitam que Tazi usou cartões de crédito para financiar as atividades de recrutamento de jovens para o autodenominado Estado Islâmico. E de acordo com a investigação, persuadiu pelo menos dois cidadãos marroquinos, que também passaram por Portugal, para se juntar à organização terrorista na Síria. Seria-lhes prometido um salário de 1800 dólares (cerca de 1600 euros) para lutar no califado.

Abdesselam Tazi é conhecido pela alcunha de "Salim Adam" e chegou a ser preso na Alemanha no verão de 2016 por fraude informática. Acabou por ser extraditado para Portugal. A defesa garante que este é o único crime pelo qual é suspeito.

Hicham El Hanafi, o alegado cúmplice marroquino de 29 anos com quem viajou para Portugal, foi detido em França em novembro de 2016 por suspeitas de preparar dois atentados naquele país nos mercados de Natal. As autoridades suspeitam que Tazi financiou as atividades terroristas de Hanafi.

Os dois homens aterraram no aeroporto da Portela a 23 de setembro de 2013 num voo proveniente de Bissau com passaportes falsos. Alegaram ser perseguidos em Marrocos por motivos políticos, obtendo o estatuto de refugiados e autorização de residência em Portugal. Nos anos seguintes, viveram entre Aveiro e Lisboa.

As autoridades vigiaram Tazi e Hanafi quase desde o início da sua presença em território nacional e seguiram de perto algumas das viagens por países da Europa e até pela América do Sul. De acordo com a PJ e SIS, este périplo internacional teria um único objetivo: o financiamento do terrorismo de cariz jiadista.