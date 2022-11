Jovem morre quatro anos depois de ser envenenado por um colega de trabalho e entrar em coma

Um alemão de 26 anos que foi envenenado por um colega de trabalho morreu ao fim de vários anos em coma. Foi até agora a vítima mais grave de um homem conhecido, para já, apenas como Klaus O (a lei alemã sobre privacidade a isso obriga), condenado em 2018 por múltiplas tentativas de homicídio. Outros colegas a quem também envenenou sofreram graves danos no fígado e um aumento considerável do risco de virem a ter cancro.

Klaus O, atualmente com 57 anos, foi apanhado depois de uma câmara de vigilância o mostrar a colocar um pó suspeito na sandes de um colega. Quando a polícia revistou a sua casa, descobriu na cave um laboratório de química artesanal e um pó que o juiz no seu julgamento descreveria como mais perigoso do que os venenos usados na Segunda Guerra Mundial.

As substâncias com que os crimes eram cometidos incluíam mercúrio, chumbo e cádmio. Como Klaus O usou o direito de não falar durante o julgamento, os motivos não são conhecidos, mas os procuradores especulam que ver os colegas a definhar fisicamente lhe daria prazer.

Segundo a agência noticiosa alemã DPA, o juiz achou que os crimes de Klaus O não eram menos graves do que homicídio. Condenou-o a prisão perpétua, declarando que ele era demasiado perigoso para ser libertado ao fim dos 15 anos que essa pena normalmente significa na Alemanha, ordenando que continuasse preso após esse período.

Uma decisão que só pode ser reforçada pela morte agora ocorrida de um jovem que teve o azar de ser envenenado aos 23 anos e, com danos cerebrais irreversíveis, acabou por passar quase quatro anos em coma. Os factos tiveram lugar numa empresa em Schloss Holte-Stukenbrock, 330 quilómetros a oeste de Berlim.