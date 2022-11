Japonês que matou 19 deficientes mentais à facada começou a ser julgado

the asahi shimbun/getty images

Um japonês que matou 19 pessoas com deficiência mental numa casa de saúde em 2016 declarou-se não culpado no início do seu julgamento. Satoshi Uematsu, de 29 anos, reconhece ter cometido os crimes, mas a defesa alega que o réu não estava na plena posse das suas faculdades mentais quando os cometeu.

O caso levanta algumas questões delicadas na sociedade japonesa, onde o preconceito contra a deficiência se encontra muito espalhado, como aliás acontece noutros países. Uematsu tinha trabalhado no local onde depois realizou o massacre e já antes fora hospitalizado por partilhar com colegas os seus planos para matar gente, dizendo que os deficientes "só criavam infelicidade".

Apesar disso, deixaram-no sair ao fim de 12 dias. Em 26 de julho de 2016, entrou na casa de saúde e foi de sala em sala esfaqueando pessoas. Além das que morreram, outras ficaram gravemente feridas. Quando Uematsu foi à polícia entregar-se, levava as facas ensanguentadas.

Mais tarde reiterou as suas ideias, dizendo que os deficientes "não têm coração" e que "não faz sentido viverem", segundo a France24. Pareceu ver os seus atos horríveis como um serviço prestado à sociedade. Se for condenado, arrisca a pena de morte.

No tribunal, embora tenha começado por apresentar "desculpas profundas a todos", depressa se exaltou, obrigando a uma interrupção da audiência. O veredito deve ser emitido em março.