Dez mil camelos estão a ser abatidos na Austrália

Cerca de dez mil camelos começaram a ser abatidos numa zona remota da Austrália onde vivem comunidades indígenas. A medida tem a ver com as condições extremas de seca que se verificam em Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, a zona em questão, levando muitos camelos a saírem dos seus habitats usuais em busca do que já não encontram nelas.

Falando à BBC, Marita Baker, da comunidade indígena Kanypi, explica: "Andam pelas ruas à procura de água. Estamos preocupados com a segurança dos nossos filhos pequenos". Pontos reiterados num memorando que Richard King, do governo local, publicou no Facebook: "Há uma pressão extrema sobre as comunidades aborígenes remotas nas terras do APY e sobre as suas atividades agrícolas, com os camelos à procura de água"

Os camelos, que não são nativos da Austrália - os ingleses levaram-nos para lá no século XIX como animais de transporte, tendo sido depois abandonados quando o comboio os substituiu - serão abatidos a partir de helicópteros por pessoal do departamento de ambiente e água. A operação começou nesta quarta-feira e deverá durar cinco dias.

Para residentes como Baker, parte do mal já está feito. "Ficámos retidos em condições desconfortáveis de calor e mau cheiro, a sentir-nos mal, pois os camelos vêm e derrubam cercas, rondam as casas e tentam chegar à água através dos ares condicionados".