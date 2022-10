Portugueses falam menos com os filhos sobre ciberbullying do que a média europeia

O ciberbullying é assunto cada vez mais recorrente na comunicação social e são muitos os que dizem ser vítimas deste fenómeno nos também cada vez mais recorrentes relatório e estudos que têm sido feitos sobre o assunto. Uma em cada três jovens, aliás, afirmou ter sido vítima de bullying online, de acordo com um relatório divulgado em setembro do ano passado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e um em cada cinco dos mais de 170 mil jovens inquirido de 30 países, entre os 13 e os 24 anos, afirmou ainda ter faltado à escola por aquela razão e também devido à violência.

Em Portugal, a preocupação em relação ao assunto não é menor — ou não tivesse o Ministério da Educação anunciado no ano passado um plano de combate ao fenómeno que, na prática, pretende apostar na sensibilização e prevenção, e ainda “na definição de mecanismos de intervenção em meio escolar” — mas os pais portugueses falam pouco com os filhos sobre esse assunto, menos do que a tendência europeia, de acordo com um estudo realizado pelo observatório do Centro Nacional de Cibersegurança, divulgado esta segunda-feira pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Dos inquiridos, apenas 11% o fazem (na União Europeia são 20%), sendo a opção mais comum relativamente ao assédio online e ao “grooming” (conversas de aliciamento para fins sexuais) limitar o tempo que os filhos, neste caso menores de 16 anos, estão online, e monitorizar o uso da Internet. Mais preocupante é, porventura, o facto de apenas 29% dos pais fazerem algo em relação a esse assunto, no sentido de “proteger as crianças”.

Discurso de ódio é considerado dos crimes menos graves e o que menos preocupa os portugueses

O relatório, intitulado “Relatório Cibersegurança em Portugal – Linha de Observação Sociedade”, apresenta dados sobre as atitudes e os comportamentos relativos à cibersegurança em Portugal (há também um capítulo dedicado à educação e sensibilização), e uma das principais conclusões é que os crimes que os portugueses consideram “mais sérios” são os de pornografia infantil online (85%), fraude em cartão bancário ou em banco online (78%), e roubo de identidade (75%). Com menos seriedade se encaram (46%), e menos do que a tendência europeia (que está nos 61%) se encara o material que é encontrado online a promover o ódio racial ou o extremismo religioso. E não só não é dada muita importância, como o assunto preocupa pouco os portugueses. Dos vários cibercrimes listados no relatório, é, aliás, o que menos preocupa os portugueses – apenas 46% dos inquiridos consideram-no “muito sério”, quando na UE são 61% – em claro contraste com a “infeção de dispositivos com software malicioso”, como vírus, que é o cibercrime que mais preocupa os portugueses (75% dos inquiridos, acima da tendência na União Europeia).

Quando se trata de aceder à conta bancária através da Internet ou fazer compras online, o que mais preocupa os portugueses é o uso indevido dos seus dados pessoais (49%) e isso preocupa mais do que preocupava antes, ao ponto de a maioria evitar revelar informação pessoal online (73%). O que tem preocupado menos são os pagamentos online, parâmetro que se verificou uma descida de 47% em 2017 para 38% em 2018. A informação é sempre a chave, mais informação, mas 52% dos portugueses que aceitaram responder ao inquérito disseram não estar “bem informados” sobre cibersegurança; apenas 3% disseram-se “muito bem informados”, o que coloca Portugal “muito abaixo da média da UE”. Do perfil do português mais bem informado, nas palavras dos autores do estudo, sobressaem as seguintes características: é homem, tem menos de 40 anos e terminou os estudos com mais de 16 anos. Apesar disso, mais de metade dos portugueses afirmou que consegue proteger-se do cibercrime, isto é, 53%, um valor ainda assim inferior ao da média europeia, que é 61%. De que forma, é que não fica claro, porque a esmagadora maioria (84%), afirmou não conhecer qualquer site ou contacto de e-mail através do qual possa reportar estes cibercrimes ou outros comportamentos ilegais online.

Portugueses têm menos cuidados com palavras-passe do que a média europeia

No capítulo dedicado aos comportamentos, é de assinalar que, comparativamente à União Europeia, os portugueses têm menos cuidado com o uso de palavras-passe – apenas 13% utilizaram em 2018 passwords diferentes para diferentes sites (29% na UE), 12% escolhem palavras-passe mais complexas do que as utilizadas anteriormente (27% na UE) e 16% mudaram a palavra-passe regularmente naquele ano (21% na UE).

O relatório, cujos dados foram obtidos através de fontes como o Eurobarómetros, o Eurostat, o Instituto Nacional de Estatística e a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, associa mais estudos e menos idade a mudanças de comportamento, e nele são destacadas ainda outras conclusões, como o facto de os portugueses, em comparação com a Europa, contactarem menos com o cibercrime (apenas 10% afirmaram receber e-mails fraudulento quando esse valor na UE atinge os 34%), mas reagirem mais quando no caso de crimes muito específico, como a presença de software malicioso (83%, na UE são 55%). Mais uma vez, são definidos perfis, devido à existência de diferenças sociodemográficas “notórias”. Por exemplo: os homens agem menos em relação à pornografia infantil e mais em relação ao ódio racial e extremismo religioso do que as mulheres. Em termos de idades, são as pessoas com idades entre os 25 e os 39 anos quem mais reage à pornografia infantil e, ao contrário do que se poderia supor, são as pessoas com menos estudos que agem mais em relação a quase todas as situações descritas.