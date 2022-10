Jovem da Madeira em coma depois de ter sido assaltado no sul de Inglaterra

Com ferimentos graves na cabeça e no torso, um jovem de 20 anos natural da Madeira está internado num hospital britânico em estado de coma induzido, depois de ter sido vítima de um assalto violento, noticiou o jornal local “Eastbourne Herald”. O incidente ocorreu no domingo passado pelas 8h20 da manhã e o jovem encontra-se em estado crítico mas estável.

A polícia já apelou a quem tenha testemunhado o assalto ou a quem detenha imagens captadas por câmaras de vigilância ou outros aparelhos a dirigir-se às autoridades que investigam o caso. “Acreditamos que se tratou de um assalto violento mas isolado a um jovem, cujos atacantes poderão ter sido pessoas que são suas conhecidas”, afirmou Jason Hoadley, responsável da equipa policial de Eastbourne que tomou conta do caso.

Em outubro, outro jovem igualmente oriundo da ilha da Madeira foi vítima de um assalto na mesma localidade do sul de Inglaterra.