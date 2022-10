Homem drogou e violou quase duas centenas de jovens do sexo masculino no seu apartamento em Manchester

Um tribunal de Manchester condenou a um mínimo de 30 anos de cadeia um homem que terá cometido mais de 190 violações num período de dois anos e meio, entre 2015 e 2017. O caso, que só pôde ser noticiado agora, após quatro julgamentos seguidos – o número de vítimas obrigou a esta solução e os juízes impuseram uma ordem geral de silêncio para não prejudicar a isenção de cada um dos júris – parece trazer à luz o maior violador da história britânica, pelo menos em tempos recentes.

Reynhard Sinaga, um indonésio de 36 anos que foi estudar para o Reino Unido em 2007, abordava à noite jovens do sexo masculino que se encontravam bêbados e oferecia-os para os acolher no seu apartamento durante umas horas, ou até terem o telemóvel carregado. Uma vez lá, dava-lhes uma bebida que os deixava inconscientes e submetia-os a assaltos sexuais de tipo diverso, incluindo sexo anal em 136 casos provados. Grande parte dos jovens eram heterossexuais.

O facto de Sinaga ser um homem franzino, relativamente baixo e de ar sorridente contribuía para lhe dar um aspeto inofensivo. Filho de um banqueiro e empresário do seu país, era aquilo a que se chama um eterno estudante – sem precisar de trabalhar, já tinha quatro cursos e preparava um doutoramento. Circulava há anos pela cena noturna gay de Manchester e era tido como simpático.

As suas vítimas raramente se apercebiam de que ele as tinha assaltado sexualmente. Mas Sinaga guardava inúmeras recordações delas, desde cartas de condução e telemóveis até aos vídeos que fazia das violações que praticava. Foram esses vídeos que acabaram por condená-lo.

O fim da linha

Em junho de 2017, um jovem que Sinaga tinha drogado e que tentava violar acordou e apercebeu-se da situação. Na luta que se seguiu, o jovem, que era jogador de râguebi e bastante mais forte do que Sinaga, acabou por deixá-lo inconsciente. Ele próprio chamou os serviços de emergência e foi quem ficou inicialmente detido. Mas a polícia depressa se apercebeu da realidade.

Sinaga pediu que lhe fossem buscar o telemóvel a casa, e quando este chegou teve uma atitude bastante suspeita, recusando fornecer a respetiva password. Quando finalmente a deu, a sua ânsia em pegar no aparelho foi tal que a polícia não lhe o entregou logo, decidindo examinar o que havia no interior. Foi então que encontrou vídeos de violações. Muitas das vítimas apareciam a ressonar, o que não permitia dúvidas sobre o seu estado de inconsciência.

Seguiu-se um longo trabalho de identificação. A partir dos vídeos e recorrendo aos cartões e outros objetos que Sinaga roubava às vítimas, aos seus posts nas redes sociais – ele gabava-se das suas conquistas, embora não contasse como as fazia – a tecnologias de reconhecimento facial e a conversas com membros do público que pudessem conhecer algumas daquelas pessoas, o esforço foi avançando.

Setenta vítimas ainda restam por identificar, mas mais de 100 já o foram. Penoso terá sido informar muitas delas sobre o que lhes acontecera, às vezes anos antes. De modo geral, não faziam ideia. E embora Sinaga só num caso tivesse usado proteção, por sorte nem ele nem nenhumas das vítimas foi infetada.

Ao sentenciá-lo, a juíza notou a sua atitude fria, quase jovial, durante o julgamento. “Na minha opinião, o senhor é um indivíduo altamente perigoso, astuto e enganador que jamais será seguro pôr em liberdade”, disse. Mas optou por condená-lo a prisão perpétua, com um termo mínimo de três décadas antes de lhe ser permitido pedir a liberdade condicional. A juíza podia ter decidido que Sinaga jamais sairia da cadeia, mas seria a primeira vez que se aplicava essa pena em crimes em que não está envolvido homicídio.