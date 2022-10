Associação de Estudantes Africanos de Bragança duvida de “ódio racial” na agressão mortal a Giovani

Bragança “acolhe bem” quem vem de fora. E o Instituto Politécnico (IPB) tem recebido muita gente de fora. São cerca de três mil estrangeiros este ano. “Temos 2300 estudantes africanos a estudar aqui. A maioria cabo-verdianos”, diz Wanderley Antunes, aluno africano de São Tomé e Príncipe. “A diversidade cultural e étnica é uma das nossas maiores riquezas”, acrescenta Orlando Rodrigues, presidente do Politécnico. Nenhum deles teve tempo de conhecer Luís Giovani Rodrigues - que morreu após uma agressão na rua - mas ambos sabem como se vive em Bragança, como é a comunidade académica do IPB e ambos acreditam no mesmo: não foi o ódio racial que motivou o ataque ao jovem cabo-verdiano de 21 anos.

“Não me parece que tenha sido por questões racistas. De forma alguma acho que tenha sido um crime de ódio racial. A minha convicção, quase a 100%, é que se esteja perante um cenário de crime fútil e absurdo, que infelizmente levou à morte de um dos nossos estudantes”, diz ao Expresso Orlando Rodrigues. A descrença do presidente do Politécnico em relação a um eventual caso de racial ódio é ditada pelo seu conhecimento das gentes de Bragança e do contexto da instituição que lidera, onde um terço dos estudantes são estrangeiros oriundos de 70 países.

“Partilho da mesma opinião do professor. Dentro do instituto não existe nem nunca existiram situações de discriminação. E fora sempre houve bem-estar com toda a gente”, insiste Wanderley Antunes, que além de aluno preside à Associação de Alunos Africanos de Bragança, que fala de um “caso infeliz”, um “ato bárbaro e desumano” que “podia ter acontecido com qualquer um, fosse cabo-verdiano ou de outra nacionalidade qualquer”.

Na cidade, os alunos estrangeiros sempre foram bem recebidos, garantem. Nunca se sentiram tensões e há uma boa relação. “Aliás, o número de estudantes internacionais tem vindo a aumentar, o que significa que as coisas têm corrido bem”, sublinha Wanderley.

Giovani, cabo-verdiano de 21 anos que chegou a Portugal em outubro para estudar Design de Jogos Digitais, morreu no último dia de 2019 após um internamento na sequência de uma agressão. O jovem nascido em Mosteiros, na Ilha do Fogo, foi agredido na madrugada de 21 de dezembro depois de uma saída com os amigos. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram-no inconsciente e com um hematoma na testa.

Ao que o Expresso conseguiu apurar, nenhuma hipótese está posta de parte. “Está tudo em aberto e a PJ não excluiu qualquer possibilidade sobre a motivação do crime. Admite-se que tenha sido ódio racial e que tenha sido um crime de motivo fútil”, diz fonte próxima da investigação. Para já não há ninguém detido e as autoridades estão a interrogar testemunhas.

“Não existe um grupo racista organizado instalado na nossa comunidade. Disso não tenho dúvidas. Claro que pode haver uma ou outra pessoa que faz comentários ofensivos, mas pessoas mal formadas há em todo o lado”, diz Orlando Rodrigues.

Comunidade escolar está afetada

Wanderley já visitou algumas vezes o bar onde Giovani e os amigos passaram a noite antes de serem agredidos. “Já lá fui algumas vezes e é um local visitado por muitos alunos do IPB. Mas novamente: nunca soubemos de incidentes destes género”.

No entanto são conhecidos alguns episódios esporádicos de rixas que envolveram alunos do IPB e um grupo exterior à instituição. “Que tenha conhecimento, houve apenas três ou quatro incidentes isolados de desacatos envolvendo alunos nossos, não nas nossas instalações mas na zona de bares e sobretudo ao fim de semana. Mas são coisas perfeitamente banais e estamos a falar de pessoas não integradas socialmente e envolvidas em casos de pequena criminalidade”, diz o presidente do IPB, que garante que a agressão a Giovani “afetou significativamente a comunidade académica”. “Os alunos estão tranquilos mas afetados. Nunca tivemos nada assim, até porque a multiculturalidade é um dos ativos mais preciosos da nossa escola”, explica, lembrando que até foi disponibilizado um espaço para que os alunos das mais variadas religiões, se assim o desejassem, pudessem realizar as suas orações.

Para o próximo sábado está agendada uma marcha por Giovani no IPB. “Queremos apelar à não violência e mostrar que estamos unidos”, explica Wanderley. A homenagem replica-se noutros pontos do país no mesmo dia e à mesma hora, incluindo em Lisboa e no Porto.

Giovani estudava no campus de Mirandela mas vivia em Bragança com dois amigos, também cabo-verdianos: Elton e Jailson. Deveria ficar na cidade pelo menos três anos, o tempo mínimo necessário para completar a licenciatura. “Entrou no âmbito de um protocolo que temos com a câmara de Mosteiros - tal como temos com várias outras autarquias cabo-verdianas. Candidatou-se e foi selecionado. Tinha o estatuto de estudante internacional e estava perfeitamente integrado, adaptado e muito satisfeito com o curso”, assegura Orlando Rodrigues.

Após a agressão, o jovem foi levado para a unidade de saúde de Bragança mas devido à fragilidade do seu estado de saúde foi transferido para o Hospital de Santo António, no Porto. O pai de Giovanni encontra-se em Portugal em casa de um primo a viver na região do Porto.

O Expresso tentou saber junto do Instituto de Medicina Legal do Porto e de Lisboa quando será libertado e trasladado para a ilha do Fogo o corpo do estudante de 21 anos.