António José Teixeira escolhido pela administração da RTP para diretor de informação

António José Teixeira é o novo nome escolhido pela administração da RTP para o cargo de diretor de informação, após a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) ter chumbado José Fragoso, ainda em dezembro.

A empresa confirma em comunicado que a equipa de António José Teixeira conta com Carlos Daniel, Adília Godinho, Joana Garcia e Hugo Gilberto como diretores adjuntos e Rui Romano e Luísa Bastos como subdiretores. De entre estes nomes, só este último não constava dos indicados para coadjuvar José Fragoso.

A ERC terá de aprovar a escolha de Teixeira, que deverá assim substituir Maria Flor Pedroso, que apresentou a demissão após uma série de polémicas relacionadas com o programa de investigação “Sexta às 9”.

António José Teixeira integra a direção de informação da RTP desde que assumiu o cargo de adjunto de Paulo Dentinho em 2016, integrando também a equipa liderada por Flor Pedroso. Na direção que seria liderada por Fragoso, ocuparia o cargo de subdiretor.

No comunicado, a RTP considera que a direção de Informação indigitada tem "todas as capacidades para desenvolver um serviço público de excelência", mas reforça que a solução apresentada em primeiro lugar "cumpria rigorosamente a Lei da Televisão, os Estatutos da RTP e o Contrato de Concessão".

Recorde-se que a ERC se pronunciou contra a acumulação da direção de informação e de programas por parte de José Fragoso, considerando que "a convergência do poder de direcção sobre as áreas de programação e de informação" pode ser demasiado e exigente para uma só pessoa e acarreta ainda os riscos de "padronizar ou esbater a dissemelhança" da oferta e favorecer a "diluição das fronteiras entre informação e entretenimento".

"Este modelo, que estaria sujeito ao normal escrutínio dos vários órgãos de gestão e fiscalização da atividade da RTP, já tinha sido aplicado em quatro direções anteriores. E está, aliás, em vigor na Madeira e nos Açores, tendo estes últimos recebido parecer favorável da ERC em 2018. Segue ainda as tendências e as boas práticas de operadores de serviço público europeu que caminham no sentido da convergência entre meios e plataformas", justifica a administração da RTP.

