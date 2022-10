Ano 2019 foi de “luta inglória” para os precários da RTP

A missiva surgiu como resposta a uma mensagem de Ano Novo enviada por Gonçalo Reis, presidente do Conselho de Administração da RTP, na qual deu conta de que "2019 foi um ano de fortes realizações para" o canal.

"2019 terá sido, sem dúvida, um ano de intensa atividade e grandes sucessos para a RTP, mas foi - para muitos precários seus - um ano de luta infrutífera e, para tantos outros, uma luta inglória por continuarem ainda à espera da respetiva integração por parte da RTP, mesmo alguns casos já homologados no âmbito do PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública]", criticou o grupo, na mesma carta aberta.

O grupo recordou que em janeiro do ano passado "130 precários da RTP viram o seu processo favoravelmente encerrado, culminando na respetiva integração", mas, "até ao fim do ano não houve lugar a mais integrações, apesar de 140 processos aprovados pela CAB [Comissão de Avaliação Bipartida], dos quais 90 aguardam homologação por parte dos respetivos ministérios e 50 aguardam integração efetiva na RTP".

Na mesma carta, este organismo alertou ainda para que faltam "130 precários que andam, como bolas de ping-pong, de um lado para o outro em consecutivas e incorretas avaliações da CAB, e que aguardam desde 2017 (há cerca de três anos) pela resolução dos seus processos".

Os precários apelaram ainda a Gonçalo Reis para que "se digne cumprir as promessas por si efetuadas no início de 2019, aquando da sua visita à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que visavam o compromisso de integrar os 19 colaboradores precários que, diariamente, complementam a equipa de funcionários da RTP Madeira".

O grupo lamenta ainda que "o empenho, a dedicação e a energia", com que colabora com a RTP esteja a ser minado "pela postura de negação, rejeição e não reconhecimento" dos seus direitos.

"Usaremos esse mesmo empenho, dedicação e energia para continuarmos a lutar todos os dias pela nossa causa, pelos nossos direitos", garantiu o organismo.

"Esperamos que 2020 traga a todos os membros do Conselho de Administração da RTP uma nova consciência, com mais responsabilidade, humanismo, justiça, reconhecimento, eficácia, celeridade e cumprimento do dever de empregador", apelaram, de acordo com a carta.

Por sua vez, na mensagem que enviou aos funcionários, Gonçalo Reis destacou que no ano passado a RTP iniciou "um projeto estruturado dedicado aos recursos humanos (formação, competências, mobilidade)" e integrou "centenas de novos trabalhadores".