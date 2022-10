Medicina: congelar o corpo para salvar a vida

É uma espécie de pausa na vida, ou uma pausa na morte iminente para que a vida tenha hipótese de lutar pelo fio que lhe resta. Um ferido grave, vítima de esfaqueamento ou de um tiro numa zona vital, com elevada perda de sangue e cujo coração parou de bater, é colocado em arrefecimento rápido até 10 ou 15 graus centígrados, ficando num estado profundo de preservação hipotérmica que dá à equipa médica até duas horas para realizar uma cirurgia que o salve, antes que haja danos cerebrais irreversíveis. Não parece uma técnica inédita, mas até agora pertencia apenas ao universo da ficção científica do pequeno e grande ecrã. No passado mês de dezembro, uma equipa de cirurgiões do Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, apresentou o processo como um facto real, consumado num ensaio clínico ainda em curso.

A técnica, intitulada Preservação e Ressuscitação de Emergência (EPR, em inglês), consiste na introdução de uma solução salina congelada no corpo do ferido, através de uma cânula colocada diretamente na aorta, que vai substituir o sangue perdido. O líquido provoca um arrefecimento rápido, evitando a morte ou danos cerebrais que seriam irreversíveis em menos de cinco minutos, mantendo o paciente em suspenso até duas horas, período durante o qual é operado e depois gradualmente aquecido até aos normais 37°C.

