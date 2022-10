Guerra ao plástico endurece em 2020

Apesar de ainda pequeninos, novos passos na guerra contra o plástico descartável começam a ser dados já em janeiro. Este mês arranca o projeto-piloto que visa aumentar a reciclagem incentivando os consumidores a devolverem garrafas de plástico de água ou de refrigerantes a troco de um vale rebatível nas compras de supermercado ou em doações para instituições de solidariedade social. Porém, como o projeto só engloba 23 máquinas espalhadas por superfícies comerciais noutras tantas localidades de norte a sul do país – a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ainda não revelou quais –, só quem vive ou passa nestes locais poderá aderir aos incentivos, que pelo menos numa fase inicial não ultrapassarão os cinco cêntimos. Por seu lado, as superfícies comerciais integradas no projeto têm a obrigação de ter à venda bebidas em embalagens reutilizáveis ou 100% biodegradáveis.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).