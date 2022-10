Fita adesiva, a poderosa arma da máfia georgiana em Lisboa

A fita adesiva é uma arma nas mãos da máfia georgiana a atuar em Portugal. É com ela que os operacionais sinalizam as casas que decidem assaltar em missões de precisão militar. A fita, branca ou preta, começa por ser colada nas ranhuras das portas dos prédios situados em zonas nobres de Lisboa, do Porto e no Sul do país. Serve para que o trinco nunca feche totalmente e deixe o acesso livre ao interior do edifício a qualquer hora do dia. Lá dentro, os apartamentos já estão marcados por outros elementos destas pequenas células que procuram essencialmente joias, diamantes, peças em ouro ou relógios valiosos. Aí colocam mais fita cola, geralmente em cima das portas, nas ombreiras ou junto às fechaduras. Alguns dias depois, os suspeitos voltam ao local para perceber se as fitas foram arrancadas.

As investigações a esta máfia têm sido conduzidas pelo Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da PSP e pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).

Torne-se assinante