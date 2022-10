Documento setecentista esteve três anos perdido num baú

A PJ recuperou um livro de atas com mais de 300 anos que tinha desaparecido dos arquivos da Câmara de Penedono, no distrito de Viseu. O documento estava à venda por 1500 euros num alfarrabista de Torre de Moncorvo quando foi apreendido pelos inspetores da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária.

Bernardo Silva, filho do dono do Tabelião Alfarrabista e administrador do site do estabelecimento comercial, confirma que estava na posse do documento setecentista e que o comprou “há dois ou três anos”, juntamente com um conjunto de “300 ou 400 livros e papéis” que estavam guardados num baú, por um preço que “já não” consegue “precisar”.

