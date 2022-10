Dados: a riqueza que Portugal ainda não explora

Cada vez que vê uma série na Netflix ou utiliza o cartão de cliente num supermercado produz uma série de dados. Está a dizer de que tipo de série gosta, a que horas e em que dias a vê, a quantos episódios assiste, se desiste a meio porque se cansou ou se a vê toda num dia. Já ao supermercado está a dizer que produtos escolhe, de que marca, com que frequência, se compra em maior quantidade se estiver mais barato ou se desiste deles se o preço subir. Esses dados, depois de analisados, são uma mina de ouro: as empresas percebem o que os clientes procuram e tomam decisões mais rentáveis e eficazes. O mesmo poderia estar a acontecer com os dados recolhidos e geridos pela Administração Pública se fossem disponibilizados e analisados. Ganhava-se transparência e eficiência nos serviços. Só que muito pouco tem sido feito. E são mais os dados que estão fechados, escondidos, desatualizados ou reféns de burocracia, do que os que estão abertos, disponíveis em tempo real e realmente acessíveis ou ao serviço dos cidadãos.

Essa falta de acesso a dados públicos abertos atira Portugal para os últimos lugares dos rankings internacionais nesta matéria (ver gráficos). Somos o quarto país europeu com a pior estratégia na Administração Pública e o único, entre 30, que não reconhece um impacto positivo do livre acesso aos dados na eficiência governativa, conclui um relatório publicado em dezembro pelo Portal Europeu de Dados, uma iniciativa da Comissão Europeia. “A reutilização de dados abertos por entidades públicas em Portugal não está ainda definida como prioridade nacional. Há uma tendência para explorar e aproveitar melhor as oportunidades de reutilização dos dados, mas o esforço ainda é muito limitado”, lê-se no documento.

