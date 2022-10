10 de Junho: a história de um feriado patriota

Os feriados civis portugueses são, genericamente, valorizados de forma diferente pelas várias famílias políticas. Atualmente, o 5 de Outubro e o 1º de Maio são sobretudo apreciados pela esquerda, assim como o 1º de Dezembro e o 10 de Junho o são mais pela direita. Curiosamente, este último, o feriado de 10 de Junho, começou por ser uma festividade progressista, laica e republicana. O III centenário da morte de Camões, em 1880, foi pretexto para a organização do primeiro ‘cortejo cívico’ e ‘patriótico’ português, marcado pelo protesto contra o sistema da regeneração, o Governo e a política colonial.

No presente, o conceito de ‘patriotismo’ é geralmente associado a correntes conservadoras, remetendo para um imaginário de exaltação das especificidades nacionais, da História e dos seus heróis, tanto individuais quanto coletivos. No Ocidente, a noção impôs-se com esta forma a partir das primeiras décadas do século XX, quando o patriotismo se opunha a visões internacionalistas e vincava um nacionalismo baseado na singularidade dos povos e das raças e na identificação de um destino ou missão específica, muitas vezes ligado a projetos expansionistas.

