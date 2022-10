Programas de inteligência artificial criados para detetar assédio nas empresas

Programas de inteligência artificial estão a ser desenvolvidos e aplicados para detetar assédio, sobretudo no contexto profissional de empresas. Os programas examinam comunicações interns - e-mails, telefonemas, etc - em busca de certos elementos, mas especialistas citados pelo diário britânico "The Guardian" alertam para o facto de que por vezes os sinais do assédio são subtis e o software nem sempre apanha todas as nuances que permitem reconstituir uma história e dar-lhe o seu verdadeiro significado.

O CEO da NexLP, uma empresa sediada em Chicago que produz esse software e diz ter mais de 50 clientes, explicou ao jornal que antes associava o assédio a linguagem ordinária, mas percebeu que há muito mais do que isso e as formas podem ser bastante variadas. Entre os elementos típicos que o seu programa deteta estão a frequência das comunicações e o momento em que são efetuadas, bem como a utilização de determinadas expressões.

O objetivo não é apenas detetar assédio sexual, mas também outros tipos de bullying. Os sinais eventualmente preocupantes são alvo de uma primeira análise, e a seguir enviados para um gestor de recursos humanos ou um advogado que poderão lançar uma investigação.

Um especialista em IA igualmente citado pelo Guardian, Brian Subirana (Harvard, MIT), elogia a ideia como promissora mas refere a sua natureza bastante falível, por enquanto. Diz que o software ainda não capta eventual dinâmicas culturais e interpessoais relevantes. Ou seja, verdadeiros casos de assédio podem escapar-lhe, ou acontecer exatamente o oposto.

"Não sabemos quando a IA atravessará a fronteira da 'compreensão da história'", resume Subirana, notando também que essa monitorização contínua das comunicações pode gerar desconfiança dentro de uma empresa, para além de outros riscos que implica.

Ou seja, os #MeTooBots, como esse tipo de programas são chamados, ainda têm um longo caminho a percorrer até se tornarem um instrumento completamente fiável para o fim a que se destinam.