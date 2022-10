Roubado ou perdido? PJ recupera livro com mais de 300 anos

Tem 240 páginas manuscritas, é pouco maior do que uma folha A4 e estava à venda na internet e num alfarrabista de Torre de Moncorvo por 1600 euros. Trata-se de um livro de atas de reuniões camarárias realizadas entre 1657 e 1662 em Penedono e foi recuperado PJ do Porto depois de os responsáveis pelos arquivos camarários terem dado pela falta do livro.

Segundo uma fonte policial, o alfarrabista terá agido de boa fé e comprou o livro a um terceiro elemento que já foi identificado mas ainda não foi interrogado pela policia. O alfarrabista é, pelo menos para já, testemunha no processo e foi-lhe pedido que dissesse à polícia a quem comprou o livro. Falta perceber como é que o documento desapareceu dos arquivos camarários: se foi roubado ou se se perdeu numa das mudanças de instalações.

A PJ foi avisada há três dias pela Câmara Municipal de Penedono e conseguiu localizar o livro - cujo valor real ainda não foi determinado - no site do alfarrabista que o tinha exposto na montra do estabelecimento. Não sofreu quaisquer danos. O livro está à guarda do Laboratório de Polícia Científica para determinar a sua autenticidade.

Apesar de já ter sido apreendido, o livro continua no site do alfarrabista e é descrito como "um Importante documento respeitante à Câmara de Penedono" que "possui todas as deliberações camarárias no período compreendido de 1657 a 1662". O site salienta que "as atas registam os cativos, as armas, os gados" e estão "rubricadas ” Rodrigues” , juiz ordinário na villa de Penedono". Tem "ainda mais 40 fólios assinados Marques". Segundo a descrição, "falta a capa em pergaminho" mas "ainda possui a contracapa, esta com vestígios de texto anterior". "Uma obra com muito interesse", garante o alfarrabista.

