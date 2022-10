Quão grave mesmo é o que o Papa fez? “Até Jesus teria mau feitio de vez em quando”

“Até Jesus teria mau feitio de vez em quando”, brinca a jornalista Aura Miguel a propósito do incidente que envolveu o Papa. Mais a sério, a vaticanista da Rádio Renascença lembra que este não é o primeiro episódio em que o Papa deixa perceber alguma brusquidão mas não atribui ao facto significado de maior.

São situações reveladoras de que o Papa “tem o seu feitio”, mas no fundo mostram apenas “que é humano”. “É de valorizar que pediu desculpa”, acrescenta Aura Miguel, referindo-se ao “improviso” feito pelo Papa Francisco durante a tradicional oração do Angelus, esta quarta-feira, primeiro dia de 2020.

António Marujo, jornalista do 7Margens e especialista em temas religiosos, considera que o gesto captado pelas câmaras e ocorrido depois de o Papa ter cumprimentado uma criança que assistia às celebração de Ano Novo no Vaticano acabou por ter “uma distorção mediática disparatada”.

Não passa de “um fait-divers”, diz ao Expresso, chamando a atenção para aquilo que na sua opinião verdadeiramente interessa, nomeadamente “as mensagens do Papa sobre o que se passa no mundo, como a situação dos refugiados ou a recente intervenção sobre o combate à violência contra as mulheres”.

“Ele próprio admitiu que foi um gesto exagerado”, sublinha António Marujo, que considera estar em causa uma reação natural “de quem se sente puxado”.

“O Papa é uma figura idolatrada, o que leva a excessos. As pessoas sentem a necessidade de o tocar e, na verdade - olhando para as imagens -, parte de um gesto da senhora, que, coitada, também não se terá apercebido que estava a ser violenta”, diz ainda o jornalista.

Quem gosta do Papa “não deixará de o admirar”

António Marujo e Aura Miguel coincidem na leitura que fazem sobre as eventuais consequências deste episódio. Quem é crítico do Papa aproveitará o incidente para o voltar a criticar; quem dele gosta “não deixará de o admirar”, como resume Marujo.

Aura Miguel regressa à dimensão humana do Papa. Com uma frequência nunca encontrada em nenhum outro, o Papa Francisco pede que rezem por ele. “Na entrevista que lhe fiz perguntei porquê. No fundo, é porque se sente pecador e precisa de ajuda para ser Papa”, conclui a jornalista.

“Muitas vezes perdemos a paciência. Até eu, às vezes”, disse o Papa esta terça-feira. Duas das situações onde isso também aconteceu tiveram outros cenários. Aura Miguel recorda uma delas, ocorrida durante a visita papal ao México, em fevereiro de 2016.

Depois de um encontro com jovens bailarinos e cantores na cidade de Morelia, o Papa Francisco foi cumprimentando os fiéis. Enquanto abraçava um homem numa cadeira de rodas, algumas pessoas puxaram a manga da sua batina, para o tocar, e após um puxão mais forte, que quase o fez cair, o Papa reagiu, dizendo em espanhol “não sejam egoístas, isso não se faz, não sejam egoístas”.

Já em março de 2019, durante uma visita ao santuário de Loreto, em Itália, um outro vídeo mostra o Papa a afastar repetidamente a mão quando os fiéis tentam beijar o anel que usa na mão direita, atitude que foi bastante criticada pela ala mais conservadora da igreja mas que outros consideram ser coerente com a posição do Papa Francisco, que repetidas vezes já demonstrou não ser a favor de demonstrações de veneração, lembrando que o Papa, os bispos e os padres não são príncipes - existem para servir o povo de Deus.