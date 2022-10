Relação de Guimarães mantém pena suspensa a homem que ameaçou mulher com motossera

Em junho de 2018, um homem de 53 anos recebeu a mulher em casa com agressões verbais e ameaças. "Vai ser esta noite, vou te pôr às postas como se põe um cação", disse apontando-lhe uma motosserra. Nesse dia, a mulher, que já tinha pedido o divórcio, foi obrigada a dormir ao lado do marido e da arma. No dia seguinte deu entrada com uma queixa por violência doméstica.

O caso seria julgado e o arguido - que também atacou a filha e ameaçou que matava os membros da família, um a um com a motosserra - condenado a uma pena de quatro anos e três meses. Tal como a maioria das penas nos casos de violência doméstica, também esta foi suspensa.

Mesmo assim, o agressor recorreu para o Tribunal da Relação de Guimarães no sentido de pedir a diminuição da setença para dois anos e um mês, por considerar a pena "manifestamente exagerada".

O JN escreve hoje que a Relação manteve a sentença, apesar de levantar reservas sobre o "efeito contentor da suspensão de suspensão da execução".