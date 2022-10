Portuguesa detida com cinco quilos de cocaína na Austrália

Uma cidadã portuguesa foi detida no domingo no aeroporto de Perth, na Austrália, acusada de tráfico de droga, anunciaram as autoridades.

A mulher, de 42 anos, transportava cinco quilos de cocaína repartida por seis garrafas de plástico de produtos de higiene pessoal, refere a Polícia Federal Australiana em comunicado.

Após ter chegado num voo proveniente de Doha (Qatar), a cidadã portuguesa foi questionada no domingo pelas autoridades australianas antes de a sua bagagem ser sujeita ao controlo de segurança.

O visto de turista foi de imediato cancelado e a cidadã portuguesa arrisca ser condenada à prisão perpétua.No Twitter, a polícia de fronteira australiana divulgou um vídeo que mostra o momento em que foi detetada a droga, acompanhada da: “esta cidadã portuguesa já não vai comemorar o Ano Novo”.

Após ser presente esta segunda-feira a tribunal, a cidadã portuguesa voltará a ser ouvida em janeiro pelo juiz.