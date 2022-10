O ativismo ajudou Greta Thunberg a ultrapassar a depressão, revela o pai

O ativismo de Greta Thunberg não foi inicialmente bem aceite pelo pai. Foi o próprio que o admitiu numa entrevista ao programa “Radio 4's Today”, da BBC, confessando ter começado por considerar uma “má ideia” o envolvimento da filha na questão ambiental.

Svante Thunberg, de 50 anos, só mudou de ideias quando percebeu como essa escolha fez a jovem sueca feliz. Sobretudo, afirmou, por perceber como a ajudou a ultrapassar uma depressão grave, que sofreu durante quatro anos.

“Ela deixou de falar e de comer”, contou Svante na entrevista. “Deixou de ir à escola. Durante um ano ficou basicamente em casa, sem comer durante três meses”, situação que descreveu “como o pior dos pesadelos para qualquer pai”.

Por causa da doença, tanto ele como a mulher, a cantora de ópera Malena Ernman, pararam de trabalhar. A situação piorou de tal forma, recordou, que a certa altura a filha só falava com os pais, com a irmã e com uma das suas professoras.

Os dois ficaram preocupados quando Greta iniciou as suas ações de protesto, primeiro sozinha, mantendo-se no exterior do parlamento sueco. Mas ao ver como, aos poucos, ela começou a responder às perguntas dos jornalistas, aceitando inclusivamente comer uma refeição vegan que alguém lhe ofereceu, foram mudando de opinião.

“Não consigo explicar o que essa mudança significou para ela e para nós”, afirmou Svante Thunberg, negando que tivessem sido ele e a mulher a influenciar o ativismo da filha. Que hoje aceitam, embora não negue ser um motivo de preocupação.

“Não somos ativistas climáticos, nunca o fomos”, garantiu, acrescentando que Greta os criticava por não levarem a sério a questão climática: “Chamava-nos hipócritas”.

Como defensores dos direitos humanos e dos refugiados, o casal acabou por ficar sem argumentos perante a filha e começou a apoiar as suas iniciativas. Svante diz que acabou por se tornar vegan, não para salvar o planeta, mas “para salvar a minha filha”.

Durante o mesmo programa, cuja emissão foi editada por Greta, a jovem contactou o naturalista britânico David Attenborough, para lhe dizer como este “acordou o mundo” para as mudanças climáticas. Na ligação, feita a partir de Estocolmo através do Skype, a jovem partilhou ainda como Attenborough a inspirou a tornar-se ativista.