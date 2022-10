A urgência de novos serviços

Os novos casos de cancro (mais de 58 mil, só este ano, em Portugal) e a diminuição simultânea das taxas de mortalidade estão a levantar problemas às políticas de saúde. O aumento do número de sobreviventes, que precisam de cuidados especiais durante mais tempo, obriga os governos a adotar novas estratégias de acompanhamento dos doentes e a reforçar os investimentos em serviços de apoio. Segundo a instituição norte-americana National Cancer Institute, em 2040 haverá cerca de 26 milhões de sobreviventes de cancro, a maioria deles entre os 60 e os 80 anos de idade, só nos Estados Unidos da América. Estes números são resultado da prevenção e da capacidade da Medicina no tratamento.

E são o melhor sinal de esperança para milhões de doentes. Mas, simultaneamente, não deixam de trazer novas dificuldades aos orçamentos da saúde. É necessário acompanhar os sobreviventes durante mais tempo, tratar de mais sequelas tardias (complicações físicas e psicológicas que aparecem depois de a doença ter sido erradicada) e das recidivas. Perante a evolução dos números, novas práticas estão já a ser usadas para melhorar a vida dos doentes, sobreviventes e familiares. A telemedicina, a psico-oncologia e os cuidados paliativos são algumas delas. E há mesmo quem defenda a necessidade de começar a pensar em clínicas para sobreviventes.

Triagem telefónica

Para evitar idas desnecessárias às urgências foi criado um serviço de triagem telefónica só para doentes oncológicos em fase de tratamento. O serviço foi apresentado no recente Congresso Nacional de Oncologia e serve de complemento ao SNS 24.

Numa primeira instância, são abordadas as toxicidades mais frequentes: náuseas e vómitos, diarreia, obstipação, febre, mucosite e rash (aparecimento de lesões na pele). Com algoritmos desenhados e validados pela DGS, os utentes têm um apoio 24 horas por dia, através do qual podem receber vários tipos de indicações, desde autocuidados a referenciação para determinado serviço de oncologia. Em casos de emergência médica, o INEM será chamado.

“O futuro da oncologia passa também pela cooperação entre instituições”, assegura Paulo Cortes, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, a entidade responsável pelo projeto. “Foi precisamente isso que fizemos com o SNS 24, acrescentando uma nova funcionalidade a um serviço já existente.”

Linha Pulmão

É outro serviço criado este ano pela Liga Portuguesa contra o Cancro. É uma linha que informa e apoia a “pessoa com cancro do pulmão e a sua família ou amigos, em aspetos relacionados com a doença e o tratamento, instituições ou centros de tratamento, direitos dos doentes e cuidadores”.

Em Portugal, o cancro do pulmão é responsável pela morte de 3500 pessoas por ano. Apesar de a sobrevida ter vindo a aumentar devido a tratamentos mais eficazes, esta ainda é uma patologia que diminui muito a qualidade de vida do doente, quer pelos sintomas quer pelo sentimento de culpa a que está associado. A Linha Pulmão está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 18h.

Psico-Oncologia

Medo de morrer, medo do sofrimento e do abandono, incerteza quanto ao futuro, receio de ficar dependente e com uma imagem diferente. Estes são os maiores receios revelados pelos doentes que procuram ajuda psicológica. Sara Teixeira, responsável pela consulta de Psico-Oncologia do Hospital São Francisco Xavier, diz que “o psicólogo tende a ser um elemento facilitador”, explica.

Arminda Ferro, mulher de um doente com cancro do intestino, recorda o trabalho da psicóloga que os acompanhou: “Foi fundamental, deu-nos muita força, a mim e ao meu marido. Conseguimos, através de aconselhamento, tirar bons momentos desses tempos difíceis que vivemos.”

Liliana Azevedo, sobrevivente de cancro da mama, elogia a forma como a trataram: “ Transmitiu-me calma, mostrando-me que o que estava a sentir fazia parte do processo. Se cada vez há mais casos de doentes e sobreviventes, este deveria ser um serviço imprescindível, não só para nós mas também para as nossas famílias.”

Para Sara Teixeira, é urgente “contemplar a intervenção sistemática da Psicologia na conceção e implementação da saúde ao longo de ciclo de vida, nomeadamente na prestação de cuidados psicológicos aos serviços de oncologia”. O problema, acrescenta, é que a cobertura territorial deste serviço é insuficiente, registando-se ainda “grandes assimetrias e uma distribuição de profissionais pouco adequada às necessidades e características da população”.

Cuidados paliativos

Existem para proporcionar a máxima qualidade de vida possível às pessoas com doenças crónicas ou prolongadas, como o cancro. “O que os cuidados paliativos fazem é retomar o mandato central da Medicina, que consiste em acompanhar o doente, quer ele se cure quer não”, diz Isabel Galriça Neto, diretora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz.

Milhares de pessoas com doenças incuráveis precisam deste acompanhamento específico e especializado. No entanto, segundo o “Relatório de Outono 2019”, realizado pelo Observatório Português dos Cuidados Paliativos, a rede nacional precisa de um reforço de 400 médicos e 2 mil enfermeiros. Segundo o mesmo relatório, o tempo dedicado pelos profissionais de saúde aos cuidados paliativos baixou significativamente em 2018. “A cobertura não é nacional, no sentido em que nem todas as pessoas têm acesso atempado a estes cuidados de saúde”, assegura a especialista.

Isabel Galriça Neto relembra que é preciso um “investimento maior nesta área”, não só para tratar doentes e sobreviventes de cancro mas também para aumentar a qualidade de vida de cidadãos com outros tipos de doenças, como, por exemplo, a demência.

Clínicas de sobreviventes e assistência domiciliária

Dois serviços que poderão aliviar o atendimento em hospitais e centros de saúde perante o aumento das sequelas tardias e de resistentes ao cancro

Mais sobreviventes e mais tempo de vida implicam novas exigências e funcionalidades dos serviços. Segundo Cláudia Vieira, médica oncologista no IPO do Porto, “haverá a necessidade, seguramente, de criar clínicas de sobreviventes para tratar sequelas tardias”, que afetam 50% dos casos. Ou seja, essas sequelas “precisam de uma competência técnica diferente”.

O linfedema é um excelente exemplo de sequela tardia: consiste num inchaço crónico de um membro do corpo, normalmente o braço, na sequência de um tratamento cirúrgico ou até da própria radioterapia. Esta complicação pode requerer intervenções cirúrgicas e/ou medicina física de reabilitação. No entanto, esses modelos de referenciação são ainda uma lacuna em Portugal. Por isso, Cláudia Vieira defende que os sobreviventes poderiam também passar para os cuidados de saúde primários, não tendo de ser tratados, unicamente, em hospitais ou centros oncológicos. E acrescenta que este aumento de sobreviventes vai ser um problema para instituições hospitalares públicas, porque “temos cada vez mais doentes a tratar, com intuito paliativo ou curativo, e vamos ter de criar um modelo de atendimento diferente, quer para os centros de saúde quer para os hospitais”.

Neste momento, o aumento de sobreviventes de cancro é um problema a nível mundial, sobretudo nos países desenvolvidos, e ainda não há um modelo definido de clínicas de sobreviventes.

Quanto ao apoio domiciliário, outro método que pode melhorar o atendimento e acesso aos cuidados de saúdes oncológicos, Cláudia Vieira assume que, em Portugal, estão a ser dados os primeiros passos. “Primeiro temos de definir que tipo de cuidados queremos ter em proximidade, se cuidados de medicina curativa, se cuidados de medicina paliativa, e depois é preciso definir se estas equipas domiciliárias são geridas por centros de saúde ou por hospitais ou centros oncológicos.”

Textos originalmente publicados no Expresso de 28 de dezembro de 2020