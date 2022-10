Portugueses são os que menos dormem na Europa

Diz a lei dos grandes números e a ordem arbitrária dos fatores que um indivíduo de 78 anos, com todas as exceções possíveis e imaginárias, passou na vida, em média, 48 dias em atividade sexual, 92 dias a executar as mais diversas funções no WC, quatro anos a conduzir uma viatura e mais de nove anos em frente à televisão. Terá cumprido 25 desses anos a dormir. Em média, o ser humano dorme um terço do seu tempo de vida. Um dos erros contemporâneos mais comuns é considerar que esses anos foram uma imensa perda de tempo.

É um mito como outro qualquer, o de achar que o sono não é essencial, quando é tão essencial à vida humana quanto a água ou os alimentos. Não é novidade para ninguém que o sono é retemperador, que repõe os nossos níveis fisiológicos, que faz as atualizações orgânicas vitais do corpo humano, a renovação celular, a produção de hormonas e anticorpos, a síntese de proteínas. Por algum motivo, as ditaduras, tanto quanto certas democracias, exerceram (o tempo do verbo pode estar desatualizado pela realidade) abundantemente a chamada tortura do sono, que consiste na sua continuada privação. É um método comprovadamente eficaz, basta, por exemplo, perguntar a qualquer pessoa que durante o Estado Novo caiu nos auspícios da PIDE, no número 20 da Rua António Maria Cardoso. A sede da PIDE é hoje um condomínio de luxo. Dá ideia que o mesmo aconteceu com o sono. O indivíduo pós-moderno desenvolveu em relação ao sono uma objetiva parcimónia. Dormir é um luxo a que muitos não se podem permitir. Ou podem e não querem, por achar que o luxo é estar acordado. Há os insones clássicos e os crónicos online. O mundo desenvolveu tantos gadgets e tantas distrações que o silêncio se confunde às vezes com a privação e o sono com o tédio.

