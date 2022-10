João Rodrigues: “Gostava de ter uma segunda estrela Michelin”

O chefe de cozinha do Feitoria é um dos favoritos da crítica gastronómica nacional e uma quase unanimidade entre os seus colegas, muitos dos quais garantem que o Guia Michelin lhe está a dever uma estrela. Vencedor do concurso “Chefe Cozinheiro do Ano” em 2007, distinguido em 2015 como “Chef d’Avenir” (chefe do futuro) da Academia Internacional de Gastronomia, e como Chefe do Ano do guia “Boa Cama, Boa Mesa” em 2016, entre outras distinções, está há uma década no restaurante do hotel Altis Belém. Entrou como braço-direito de José Cordeiro depois de ter passado pela Bica do Sapato, pelo Varanda, do Ritz Four Seasons, e pelo Pragma, no Casino de Lisboa, e assumiu o leme numa altura crítica, em 2013, quando muitos vaticinavam o seu encerramento — foi capaz não só de renovar a estrela como de, pela primeira vez, alcançar resultados positivos. Através do seu projeto Matéria, é um embaixador dos produtos e dos produtores portugueses, que diz serem “os guardiães da nossa ruralidade”. Pai de quatro filhos, apaixonado pelo surf, pela caça e pela música jazz, é também um “fanático do Sporting que tenta não ser fanático” e gostava um dia de ter um restaurante no estádio de Alvalade. Para já, no ano em que festeja os 10 anos do Feitoria, abriu um Gastrobar no topo do Hotel Altis Avenida e também um espaço no Mercado da Ribeira, ambos em Lisboa. Conversámos durante duas horas na Tasca do Joel, em Peniche, um dos seus poisos de eleição.

Nasceu em Lisboa?

Sim, no Campo Grande, há 42 anos. Vivi a vida toda em São Jorge de Arroios. Sou o terceiro de quatro irmãos: tenho duas irmãs e um irmão.

